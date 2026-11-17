По состоянию на вторник, 17 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,39 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 45,43 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,99. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,3918 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,9881 грн (-23 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3490 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 45,30–45,96 грн, евро — по 50,06–50,96 грн, злотый — по 11,19–11,67 грн;

на межбанке курсы составляют 45,29–45,32 грн/долл. и 49,87–49,89 грн/евро.

Напомним

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