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The Guardian

Курс валют на 13 листопада: НБУ продовжує "знецінювати" євро

Київ • УНН

 • 32 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 45,3849 грн, євро - 50,3379 грн. На міжбанку долар торгувався за 45,38-45,41 грн.

Курс валют на 13 листопада: НБУ продовжує "знецінювати" євро

Станом на п'ятницю, 13 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,38 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 45,32 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,34. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,3849 грн (+6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3379 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4334 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 45,29-45,97 грн, євро за 50,33-51,24 грн, злотий за 11,24-11,75 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,38-45,41 грн/дол. та 50,29-50,32 грн/євро.

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