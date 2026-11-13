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Курс валют на 13 ноября: НБУ продолжает «обесценивать» евро

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 45,3849 грн, евро — 50,3379 грн. На межбанке доллар торговался по 45,38–45,41 грн.

Курс валют на 13 ноября: НБУ продолжает «обесценивать» евро

По состоянию на пятницу, 13 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,38 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 45,32 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,34. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,3849 грн (+6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3379 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4334 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 45,29–45,97 грн, евро — по 50,33–51,24 грн, злотый — по 11,24–11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют 45,38–45,41 грн/долл. и 50,29–50,32 грн/евро.

      Напомним

      Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11% в октябре в годовом выражении с 10% в сентябре.

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      Вадим Хлюдзинский

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