Курс валют на 14 листопада – скільки коштують долар, євро та злотий в Україні
Київ • УНН
НБУ встановив курс: долар — 45,38 грн, євро — 50,34 грн, злотий — 11,43 грн. На вихідних офіційні значення не зміняться.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 листопада 2026 року. Долар коштує 45,38 грн, євро – 50,34 грн, а польський злотий – 11,43 грн, про це пише УНН.
Деталі
За даними Національного банку України, офіційні курси основних іноземних валют становлять:
- Долар США – 45,3849 грн.
- Євро – 50,3379 грн.
- Польський злотий – 11,4334 грн.
Порівняно з 12 листопада долар подорожчав приблизно на 6 копійок, тоді як євро подешевшало на 14 копійок, а польський злотий – на 3 копійки.
Курс валют в обмінниках України
За даними фінансового порталу "Мінфін", напередодні вихідних в українських обмінниках зафіксували такі курси купівлі та продажу валют:
- Долар – 46,04 грн / 46,23 грн.
- Євро – 51,10 грн / 51,42 грн.
- Польський злотий – 11,60 грн / 11,75 грн.
Варто враховувати, що готівковий курс відрізняється від офіційного курсу НБУ та може змінюватися залежно від банку, обмінного пункту й регіону.
У суботу та неділю, 14–15 листопада, офіційні курси залишатимуться незмінними. Водночас банки та обмінники можуть самостійно коригувати вартість купівлі й продажу іноземної валюти.
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