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Курс валют на 14 листопада – скільки коштують долар, євро та злотий в Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

НБУ встановив курс: долар — 45,38 грн, євро — 50,34 грн, злотий — 11,43 грн. На вихідних офіційні значення не зміняться.

Курс валют на 14 листопада – скільки коштують долар, євро та злотий в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 листопада 2026 року. Долар коштує 45,38 грн, євро – 50,34 грн, а польський злотий – 11,43 грн, про це пише УНН.

Деталі

За даними Національного банку України, офіційні курси основних іноземних валют становлять:

- Долар США – 45,3849 грн.

- Євро – 50,3379 грн.

- Польський злотий – 11,4334 грн.

Порівняно з 12 листопада долар подорожчав приблизно на 6 копійок, тоді як євро подешевшало на 14 копійок, а польський злотий – на 3 копійки.

Курс валют в обмінниках України

За даними фінансового порталу "Мінфін", напередодні вихідних в українських обмінниках зафіксували такі курси купівлі та продажу валют:

- Долар – 46,04 грн / 46,23 грн.

- Євро – 51,10 грн / 51,42 грн.

- Польський злотий – 11,60 грн / 11,75 грн.

Варто враховувати, що готівковий курс відрізняється від офіційного курсу НБУ та може змінюватися залежно від банку, обмінного пункту й регіону.

У суботу та неділю, 14–15 листопада, офіційні курси залишатимуться незмінними. Водночас банки та обмінники можуть самостійно коригувати вартість купівлі й продажу іноземної валюти.

Курс валют на 13 листопада: НБУ продовжує "знецінювати" євро13.11.26, 08:00 • 3168 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
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Національний банк України
Україна