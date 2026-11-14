Курс валют на 14 ноября — сколько стоят доллар, евро и злотый в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 14 ноября 2026 года. Доллар стоит 45,38 грн, евро — 50,34 грн, а польский злотый — 11,43 грн, об этом пишет УНН.

Детали

По данным Национального банка Украины, официальные курсы основных иностранных валют составляют:

- Доллар США — 45,3849 грн.

- Евро — 50,3379 грн.

- Польский злотый — 11,4334 грн.

По сравнению с 12 ноября доллар подорожал примерно на 6 копеек, тогда как евро подешевел на 14 копеек, а польский злотый — на 3 копейки.

Курс валют в обменниках Украины

По данным финансового портала "Минфин", накануне выходных в украинских обменниках зафиксировали такие курсы покупки и продажи валют:

- Доллар — 46,04 грн / 46,23 грн.

- Евро — 51,10 грн / 51,42 грн.

- Польский злотый — 11,60 грн / 11,75 грн.

Следует учитывать, что наличный курс отличается от официального курса НБУ и может меняться в зависимости от банка, обменного пункта и региона.

В субботу и воскресенье, 14–15 ноября, официальные курсы останутся неизменными. В то же время банки и обменники могут самостоятельно корректировать стоимость покупки и продажи иностранной валюты.

Курс валют на 13 ноября: НБУ продолжает «обесценивать» евро