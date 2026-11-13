Рахункова палата розпочала аудит фінансової звітності НАБУ: що планують перевірити

Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила пресслужба Рахункової палати, передає УНН.

У межах контрольного заходу аудитори перевірять повноту та достовірність фінансової й бюджетної звітності НАБУ, а також відповідність її складання вимогам законодавства.

Зокрема, аудитори перевірять:

Окрему увагу аудитори приділять здатності системи внутрішнього контролю НАБУ своєчасно виявляти ризики та ефективно реагувати на виклики, що виникають у процесі діяльності установи. До здійснення контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції