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Рахункова палата розпочала аудит фінансової звітності НАБУ: що планують перевірити

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Аудитори перевірять звітність НАБУ, облік і використання бюджетних коштів. Звіт планують розглянути у травні 2027 року.

Рахункова палата розпочала аудит фінансової звітності НАБУ: що планують перевірити

Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила пресслужба Рахункової палати, передає УНН.

Деталі

У межах контрольного заходу аудитори перевірять повноту та достовірність фінансової й бюджетної звітності НАБУ, а також відповідність її складання вимогам законодавства.

Зокрема, аудитори перевірять:

  • правильність ведення бухгалтерського обліку та повноту відображення господарських операцій;
    • достовірність фінансової та бюджетної звітності НАБУ і її відповідність нормативно-правовим вимогам;
      • дотримання законодавства під час здійснення операцій із бюджетними коштами та їх цільового використання.

        Окрему увагу аудитори приділять здатності системи внутрішнього контролю НАБУ своєчасно виявляти ризики та ефективно реагувати на виклики, що виникають у процесі діяльності установи. До здійснення контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції

         - йдеться в повідомленні Рахункової палати.

        Зазначається, що звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у травні 2027 року.

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        Євген Устименко

        СуспільствоПолітикаФінанси
        Національне антикорупційне бюро України