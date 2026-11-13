Рахункова палата розпочала аудит фінансової звітності НАБУ: що планують перевірити
Київ • УНН
Аудитори перевірять звітність НАБУ, облік і використання бюджетних коштів. Звіт планують розглянути у травні 2027 року.
Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила пресслужба Рахункової палати, передає УНН.
Деталі
У межах контрольного заходу аудитори перевірять повноту та достовірність фінансової й бюджетної звітності НАБУ, а також відповідність її складання вимогам законодавства.
Зокрема, аудитори перевірять:
- правильність ведення бухгалтерського обліку та
повноту відображення господарських операцій;
- достовірність фінансової та бюджетної звітності НАБУ
і її відповідність нормативно-правовим вимогам;
- дотримання законодавства під час здійснення операцій
із бюджетними коштами та їх цільового використання.
Окрему увагу аудитори приділять здатності системи внутрішнього контролю НАБУ своєчасно виявляти ризики та ефективно реагувати на виклики, що виникають у процесі діяльності установи. До здійснення контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції
Зазначається, що звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у травні 2027 року.
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" та легалізації коштів від їх реалізації. Йдеться про заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів