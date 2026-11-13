Счётная палата начала аудит финансовой отчётности НАБУ: что планируют проверить
Киев • УНН
Аудиторы проверят отчётность НАБУ, учёт и использование бюджетных средств. Отчёт планируют рассмотреть в мае 2027 года.
Счётная палата начала финансовый аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила пресс-служба Счётной палаты, передаёт УНН.
Детали
В рамках контрольного мероприятия аудиторы проверят полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчётности НАБУ, а также соответствие её составления требованиям законодательства.
В частности, аудиторы проверят:
- правильность ведения бухгалтерского учёта и
полноту отражения хозяйственных операций;
- достоверность финансовой и бюджетной отчётности НАБУ
и её соответствие нормативно-правовым требованиям;
- соблюдение законодательства при осуществлении операций
с бюджетными средствами и их целевом использовании.
Отдельное внимание аудиторы уделят способности системы внутреннего контроля НАБУ своевременно выявлять риски и эффективно реагировать на вызовы, возникающие в процессе деятельности учреждения. К проведению контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции
Отмечается, что отчёт по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счётной палаты в мае 2027 года.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации. Речь идёт о завладении 100 тыс. тонн нефтепродуктов