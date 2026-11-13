Счётная палата начала аудит финансовой отчётности НАБУ: что планируют проверить

$45.380.0650.340.14
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 11861 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:10 • 15691 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15919 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:20 • 16963 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 15924 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
13 ноября, 02:19 • 21309 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 18907 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 16108 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 16083 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 16540 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 11635 просмотра
Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненыхPhoto13 ноября, 00:46 • 7412 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg13 ноября, 01:17 • 13150 просмотра
В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работPhoto13 ноября, 01:48 • 10414 просмотра
Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке03:23 • 9376 просмотра
публикации
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:50 • 11844 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
07:10 • 15673 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15908 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 16949 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 24670 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Кипер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 14364 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 15305 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 15842 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 23929 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 16960 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Financial Times
SpaceX Starship

Счётная палата начала аудит финансовой отчётности НАБУ: что планируют проверить

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Аудиторы проверят отчётность НАБУ, учёт и использование бюджетных средств. Отчёт планируют рассмотреть в мае 2027 года.

Счётная палата начала аудит финансовой отчётности НАБУ: что планируют проверить

Счётная палата начала финансовый аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила пресс-служба Счётной палаты, передаёт УНН.

Детали

В рамках контрольного мероприятия аудиторы проверят полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчётности НАБУ, а также соответствие её составления требованиям законодательства.

В частности, аудиторы проверят:

  • правильность ведения бухгалтерского учёта и полноту отражения хозяйственных операций;
    • достоверность финансовой и бюджетной отчётности НАБУ и её соответствие нормативно-правовым требованиям;
      • соблюдение законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами и их целевом использовании.

        Отдельное внимание аудиторы уделят способности системы внутреннего контроля НАБУ своевременно выявлять риски и эффективно реагировать на вызовы, возникающие в процессе деятельности учреждения. К проведению контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции

         - говорится в сообщении Счётной палаты.

        Отмечается, что отчёт по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счётной палаты в мае 2027 года.

        Напомним

        Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации. Речь идёт о завладении 100 тыс. тонн нефтепродуктов

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитикаФинансы
        Национальное антикоррупционное бюро Украины