Атаки рф на Київщину: загинула людина, дев’ятеро поранені

Внаслідок російських атак на Київщину минулої доби, 9 листопада, загинула одна людина, ще 9 людей травмовано, серед них - неповнолітня дитина. Про це повідомив начальник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

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Найбільше пошкоджень зафіксовано у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах. У Бучанському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру. Одна людина травмована.

В Обухівському районі пошкоджено один транспортний засіб. У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два транспортні засоби та енергетичний обʼєкт. Четверо людей травмовані. У Броварському районі пошкоджень майна не зафіксовано, одна людина травмована. У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту. На місцях працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається допомога - йдеться в дописі Ткаченко.

Нагадаємо

У Переяславі Київської області внаслідок російського удару частково зруйновано будівлю комунальної власності, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.