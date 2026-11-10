Атаки рф на Киевщину: погиб один человек, девять ранены

В результате российских атак на Киевскую область за минувшие сутки, 9 ноября, погиб один человек, еще 9 человек получили травмы, среди них — несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Больше всего повреждений зафиксировано в Белоцерковском, Вышгородском и Бориспольском районах. В Бучанском районе повреждены три частных домовладения, автомобиль и энергетическая инфраструктура. Один человек получил травмы.

В Обуховском районе повреждено одно транспортное средство. В Бориспольском районе повреждены восемь частных домовладений, два транспортных средства и энергетический объект. Четыре человека получили травмы. В Броварском районе повреждений имущества не зафиксировано, один человек получил травмы. В Белоцерковском районе повреждены два складских помещения и 17 единиц транспорта. На местах работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается помощь — говорится в сообщении Ткаченко.

Напомним

В Переяславе Киевской области в результате российского удара частично разрушено здание коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.