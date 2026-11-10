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The New York Times

Стартап Fireworks AI, який підтримує Nvidia, зламали вдруге за кілька тижнів, хакери отримали доступ до тисяч файлів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Fireworks AI за кілька тижнів зафіксували другу кібератаку — зловмисники отримали доступ до десятків тисяч файлів. Серед клієнтів стартапу — понад 10 тисяч компаній.

Стартап Fireworks AI, який підтримує Nvidia, зламали вдруге за кілька тижнів, хакери отримали доступ до тисяч файлів
Фото: Bloomberg

Американський стартап Fireworks AI, який підтримують Nvidia та AMD, повідомив про другу масштабну кібератаку за останні кілька тижнів. Зловмисники отримали доступ до десятків тисяч файлів, частина з яких містила дані клієнтів компанії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел видання, останній інцидент стався 24 жовтня. Невідома третя сторона зламала систему зовнішнього хмарного провайдера, який розміщує серверне обладнання Fireworks AI.

Компанія вже повідомила постраждалих клієнтів та заявила, що співпрацює з Notion, Cursor й іншими партнерами для усунення наслідків атаки. Загалом послугами стартапу користуються понад 10 тисяч клієнтів.

Що відомо про попередній злам

На початку жовтня Fireworks AI вже повідомляла про інший інцидент, під час якого хакери використали внутрішні облікові дані компанії для доступу до клієнтських акаунтів.

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Подальше розслідування встановило, що тоді зловмисники отримали доступ до платіжної інформації, а в окремих випадках – до конфіденційних даних, наборів даних та частково створених моделей штучного інтелекту.

Fireworks AI залучила до розслідування фахівців із кібербезпеки Palo Alto Networks та повідомила правоохоронні органи. Відповідальних за останню атаку поки не назвали.

Що відомо про Fireworks AI

Стартап спеціалізується на інфраструктурі для запуску моделей штучного інтелекту. Серед його інвесторів – Nvidia та AMD.

У липні компанію оцінювали у 17,5 млрд доларів. За даними Bloomberg, зараз Fireworks AI веде переговори про новий раунд фінансування, який може підвищити її оцінку до 30-40 млрд доларів.

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