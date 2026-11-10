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Стартап Fireworks AI, который поддерживает Nvidia, взломали во второй раз за несколько недель, хакеры получили доступ к тысячам файлов

Киев • УНН

 • 640 просмотра

В Fireworks AI за несколько недель зафиксировали вторую кибератаку — злоумышленники получили доступ к десяткам тысяч файлов. Среди клиентов стартапа — более 10 тысяч компаний.

Стартап Fireworks AI, который поддерживает Nvidia, взломали во второй раз за несколько недель, хакеры получили доступ к тысячам файлов
Фото: Bloomberg

Американский стартап Fireworks AI, который поддерживают Nvidia и AMD, сообщил о второй масштабной кибератаке за последние несколько недель. Злоумышленники получили доступ к десяткам тысяч файлов, часть из которых содержала данные клиентов компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По информации источников издания, последний инцидент произошел 24 октября. Неизвестная третья сторона взломала систему внешнего облачного провайдера, который размещает серверное оборудование Fireworks AI.

Компания уже уведомила пострадавших клиентов и заявила, что сотрудничает с Notion, Cursor и другими партнерами для устранения последствий атаки. В общей сложности услугами стартапа пользуются более 10 тысяч клиентов.

Что известно о предыдущем взломе

В начале октября Fireworks AI уже сообщала о другом инциденте, во время которого хакеры использовали внутренние учетные данные компании для доступа к аккаунтам клиентов.

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Дальнейшее расследование установило, что тогда злоумышленники получили доступ к платежной информации, а в отдельных случаях — к конфиденциальным данным, наборам данных и частично созданным моделям искусственного интеллекта.

Fireworks AI привлекла к расследованию специалистов по кибербезопасности Palo Alto Networks и уведомила правоохранительные органы. Ответственных за последнюю атаку пока не назвали.

Что известно о Fireworks AI

Стартап специализируется на инфраструктуре для запуска моделей искусственного интеллекта. Среди его инвесторов — Nvidia и AMD.

В июле компанию оценивали в 17,5 млрд долларов. По данным Bloomberg, сейчас Fireworks AI ведет переговоры о новом раунде финансирования, который может повысить ее оценку до 30–40 млрд долларов.

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Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)