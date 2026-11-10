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The Washington Post

Рада ухвалила законопроєкт про боротьбу з міжнародною корупцією

Київ • УНН

 • 838 перегляди

За законопроєкт президента Зеленського проголосували 247 депутатів. Документ узгоджує законодавство України з антикорупційною конвенцією.

Рада ухвалила законопроєкт про боротьбу з міжнародною корупцією

Верховна Рада України ухвалила законопроект про боротьбу з міжнародною корупцією. Про це повідомила пресслужба парламенту, передає УНН.

Деталі

Автором законопроекту № 15056 є президент України Володимир Зеленський, "за" проголосувало 247 народних депутатів.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, а також до Закону України "Про запобігання корупції".

Як зазначили у Верховній Раді, приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС.

Нагадаємо

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що українська антикорупційна система є недосконалою, до неї є багато запитань через її роботу, а більшість активістів-антикорупціонерів займаються цією темою, бо це приносить гроші.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКриміналСвіт
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Європейський Союз
Володимир Зеленський