Антикорупційна система кульгава, а боротьба з корупцією стала модою: нардеп Рахманін розкритикував активістів та антикорупційні органи

Українська антикорупційна система є недосконалою, до неї є багато запитань через її роботу, а більшість активістів-антикорупціонерів займаються цією темою, бо це приносить гроші. Таку думку в інтерв’ю BBC News Україна висловив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає УНН.

"Антикорупційна система кульгава і неідеальна. У мене до неї питань більше, ніж хотілося б. Вони точно не святі", – сказав Рахманін.

За його словами, антикорупційні органи вже не раз суттєво ускладнювали роботу окремим українським виробникам озброєнь, а деякі кримінальні справи згодом розвалилися.

"Заподіяну обороноздатності країни шкоду ніхто вже ніколи не компенсує", – заявив нардеп.

Окремо Рахманін розкритикував частину антикорупційних активістів, які задають моду на антикорупційну тематику, антикорупційні розслідування, антикорупційну риторику. На його думку, для деяких із них боротьба з корупцією стала не лише питанням суспільного інтересу, а й джерелом доходу.

"У нас люди пишуть про корупцію не тільки тому, що вона їм болить, а тому, що це модно. Велика кількість людей, які прокидаються і лягають спати зі словами про боротьбу з корупцією, – їм ця боротьба по цимбалах. Але це модно або просто приносить гроші", – сказав Рахманін.