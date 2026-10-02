Антикоррупционная система хромает, а борьба с коррупцией стала модой: нардеп Рахманин раскритиковал активистов и антикоррупционные органы

$44.830.1550.700.02
ukenru
14:16 • 1976 просмотра
"Финансового разрыва нет" - в ЕС сделали новое заявление относительно финансирования Украины
12:27 • 13047 просмотра
РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров
12:14 • 13452 просмотра
Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту во время «желтой» тревоги — мэр Киева назвал условие
10:21 • 17199 просмотра
ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал
2 октября, 08:33 • 21565 просмотра
Зеленский сообщил, что путин снял ограничения на удары, и рф усилила атаки на гражданские цели - FT
Эксклюзив
2 октября, 08:25 • 19501 просмотра
Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут
2 октября, 08:09 • 16183 просмотра
Украина внесла на рассмотрение закон о нацменьшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет
2 октября, 06:52 • 20387 просмотра
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT
2 октября, 06:37 • 17475 просмотра
Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку - WP
2 октября, 05:55 • 16134 просмотра
Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.9м/с
40%
762мм
Популярные новости
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 30618 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36251 просмотра
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo2 октября, 08:29 • 25007 просмотра
Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном10:25 • 17434 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться10:40 • 18220 просмотра
публикации
Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца12:36 • 10751 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться10:40 • 18240 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36275 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 30642 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 58630 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Канье Уэст
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Беларусь
Волынская область
Реклама
УНН Lite
В Каире закрасили мурал с темнокожими Тутанхамоном и Нефертити14:15 • 1590 просмотра
В рф отменили концерты Канье Уэста с аншлагами из-за жалоб на шоу и «прославления Гитлера»13:15 • 5372 просмотра
Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном10:25 • 17449 просмотра
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo2 октября, 08:29 • 25024 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 36275 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Бильд
Старлинк
Техника

Антикоррупционная система хромает, а борьба с коррупцией стала модой: нардеп Рахманин раскритиковал активистов и антикоррупционные органы

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Сергей Рахманин назвал антикоррупционную систему несовершенной и заявил о вреде для оборонных производителей. Он также раскритиковал\r\nактивистов, для которых эта тема является источником дохода.

Антикоррупционная система хромает, а борьба с коррупцией стала модой: нардеп Рахманин раскритиковал активистов и антикоррупционные органы

Украинская антикоррупционная система несовершенна, к её работе есть много вопросов, а большинство активистов-антикоррупционеров занимаются этой темой, потому что это приносит деньги. Такое мнение в интервью BBC News Украина высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передаёт УНН.

"Антикоррупционная система хромает и несовершенна. У меня к ней больше вопросов, чем хотелось бы. Они точно не святые", — сказал Рахманин.

По его словам, антикоррупционные органы уже не раз существенно усложняли работу отдельным украинским производителям вооружений, а некоторые уголовные дела впоследствии развалились.

"Причинённый обороноспособности страны ущерб уже никто и никогда не компенсирует", — заявил нардеп.

Отдельно Рахманин раскритиковал часть антикоррупционных активистов, которые задают моду на антикоррупционную тематику, антикоррупционные расследования и антикоррупционную риторику. По его мнению, для некоторых из них борьба с коррупцией стала не только вопросом общественного интереса, но и источником дохода.

"У нас люди пишут о коррупции не только потому, что она их беспокоит, но и потому, что это модно. Большому количеству людей, которые просыпаются и ложатся спать со словами о борьбе с коррупцией, эта борьба до лампочки. Но это модно или просто приносит деньги", — сказал Рахманин.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
Верховная Рада