Антикоррупционная система хромает, а борьба с коррупцией стала модой: нардеп Рахманин раскритиковал активистов и антикоррупционные органы

Украинская антикоррупционная система несовершенна, к её работе есть много вопросов, а большинство активистов-антикоррупционеров занимаются этой темой, потому что это приносит деньги. Такое мнение в интервью BBC News Украина высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передаёт УНН.

"Антикоррупционная система хромает и несовершенна. У меня к ней больше вопросов, чем хотелось бы. Они точно не святые", — сказал Рахманин.

По его словам, антикоррупционные органы уже не раз существенно усложняли работу отдельным украинским производителям вооружений, а некоторые уголовные дела впоследствии развалились.

"Причинённый обороноспособности страны ущерб уже никто и никогда не компенсирует", — заявил нардеп.

Отдельно Рахманин раскритиковал часть антикоррупционных активистов, которые задают моду на антикоррупционную тематику, антикоррупционные расследования и антикоррупционную риторику. По его мнению, для некоторых из них борьба с коррупцией стала не только вопросом общественного интереса, но и источником дохода.

"У нас люди пишут о коррупции не только потому, что она их беспокоит, но и потому, что это модно. Большому количеству людей, которые просыпаются и ложатся спать со словами о борьбе с коррупцией, эта борьба до лампочки. Но это модно или просто приносит деньги", — сказал Рахманин.