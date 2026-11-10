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Рада приняла законопроект о борьбе с международной коррупцией

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

За законопроект президента Зеленского проголосовали 247 депутатов. Документ согласовывает законодательство Украины с антикоррупционной конвенцией.

Рада приняла законопроект о борьбе с международной коррупцией

Верховная Рада Украины приняла законопроект о борьбе с международной коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает УНН.

Детали

Автором законопроекта № 15056 является президент Украины Владимир Зеленский, "за" проголосовали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является унификация норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для обеспечения ее дальнейшего надлежащего выполнения.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, а также в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Как отметили в Верховной Раде, присоединение к Конвенции открывает возможности для международного сотрудничества в сфере расследования коррупционных преступлений и является важным шагом на пути приближения Украины к стандартам ОЭСР и ЕС.

Напомним

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что украинская антикоррупционная система несовершенна, к ее работе есть много вопросов, а большинство активистов-антикоррупционеров занимаются этой темой, потому что это приносит деньги.

Евгений Устименко

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