Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы Полка полиции особого назначения спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.

Детали

Отмечается, что во время перемещения между позициями бойцы полка заметили сову. Птица запуталась в антидроновой сетке.

Она была сильно напугана и сначала пыталась защищаться, не понимая, что ей хотят помочь. Однако, почувствовав спокойствие и осторожность спецназовцев, сова успокоилась и полностью доверилась своим спасителям. Полицейские аккуратно освободили ее из ловушки и выпустили на волю - говорится в сообщении к видео.

Напомним

