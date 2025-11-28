Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Бойцы Полка полиции особого назначения на Купянском направлении спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке. Полицейские аккуратно освободили птицу и выпустили на волю.
На Купянском направлении бойцы Полка полиции особого назначения спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.
Отмечается, что во время перемещения между позициями бойцы полка заметили сову. Птица запуталась в антидроновой сетке.
Она была сильно напугана и сначала пыталась защищаться, не понимая, что ей хотят помочь. Однако, почувствовав спокойствие и осторожность спецназовцев, сова успокоилась и полностью доверилась своим спасителям. Полицейские аккуратно освободили ее из ловушки и выпустили на волю
