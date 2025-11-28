Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 4384 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 15210 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 17377 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 27487 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 33813 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 20637 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 29377 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 22330 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14248 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17778 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Без елки, но с вертепом: какие города в Украине отказались от новогодних деревьев27 ноября, 16:32 • 5654 просмотра
Канцлер Германии попытается убедить Трампа пригласить ЮАР на саммит G2027 ноября, 18:11 • 2998 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США27 ноября, 18:19 • 13088 просмотра
Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона27 ноября, 18:20 • 4828 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo27 ноября, 18:40 • 10780 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 21873 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 27481 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 33808 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 29375 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 23772 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Израиль
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 2 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28857 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49989 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 83357 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98806 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Time (журнал)
Золото

Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Бойцы Полка полиции особого назначения на Купянском направлении спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке. Полицейские аккуратно освободили птицу и выпустили на волю.

Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы Полка полиции особого назначения спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.

Детали

Отмечается, что во время перемещения между позициями бойцы полка заметили сову. Птица запуталась в антидроновой сетке.

Она была сильно напугана и сначала пыталась защищаться, не понимая, что ей хотят помочь. Однако, почувствовав спокойствие и осторожность спецназовцев, сова успокоилась и полностью доверилась своим спасителям. Полицейские аккуратно освободили ее из ловушки и выпустили на волю

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

В Ровенской области грибники спасли лося, застрявшего в болоте. Животное доставили во Львов для обследования.

В Киеве спасли животных из дома, разрушенного рф: фото01.08.25, 16:39 • 6151 просмотр

Вадим Хлюдзинский

УНН Lite
Животные
Грибы
Ровненская область
Львов
Купянск