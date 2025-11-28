Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку бійці Полку поліції особливого призначення врятували сову, що заплуталася в антидроновій сітці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Харківської області.

Зазначається, що під час переміщення між позиціями бійці полку помітили сову. Птах заплутався в антидроновій сітці.

Він був сильно наляканий і спершу намагався захищатися, не розуміючи, що йому хочуть допомогти. Однак, відчувши спокій та обережність спецпризначенців, сова заспокоїлася й повністю довірилася своїм рятівникам. Поліцейські акуратно звільнили її з пастки та випустили на волю