Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

22:24 • 4430 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 15273 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 17418 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 27531 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 33856 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20650 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29401 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22352 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14249 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17779 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Porsche презентував унікальний Panamera Sonderwunsch з ексклюзивним "дизайном мрії"Photo27 листопада, 16:41 • 2856 перегляди
Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G2027 листопада, 18:11 • 3080 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США27 листопада, 18:19 • 13147 перегляди
Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону27 листопада, 18:20 • 4922 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo27 листопада, 18:40 • 10837 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 21896 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 27538 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 33861 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29404 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 23792 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 26 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 28870 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 50002 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 83370 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98818 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Бійці Полку поліції особливого призначення на Куп’янському напрямку врятували сову, що заплуталася в антидроновій сітці. Поліцейські акуратно звільнили птаха та випустили на волю.

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку бійці Полку поліції особливого призначення врятували сову, що заплуталася в антидроновій сітці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Харківської області.

Деталі

Зазначається, що під час переміщення між позиціями бійці полку помітили сову. Птах заплутався в антидроновій сітці.

Він був сильно наляканий і спершу намагався захищатися, не розуміючи, що йому хочуть допомогти. Однак, відчувши спокій та обережність спецпризначенців, сова заспокоїлася й повністю довірилася своїм рятівникам. Поліцейські акуратно звільнили її з пастки та випустили на волю

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

На Рівненщині грибники врятували лося, що застряг у болоті. Тварину доставили до Львова для обстеження.

У Києві врятували тварин з будинку, який зруйнувала рф: фото01.08.25, 16:39 • 6151 перегляд

Вадим Хлюдзинський

