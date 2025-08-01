У Києві врятували тварин з будинку, який зруйнувала рф: фото

У Києві врятували домашніх тварин з будинку, який був зруйнований в результаті російської атаки 31 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Рятувальний дістали на рівні шостого поверху, серед обгорілих бетонних плит кота. Він був наляканий, але живий.

Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім’я загинула під завалами, а він вижив. Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав

Також у службі повідомили, що серед врятованих тварин є папуги, кролик, собачка.

Неможливо стримати сліз, коли бачиш, як великі сильні руки бережно тримають крихітне серце, яке ще б’ється. Цей пост про серце. Про любов. Про тих, хто не проходить повз. Про тих, хто рятує світ – шматок за шматком, душа до душі