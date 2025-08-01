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У Києві врятували тварин з будинку, який зруйнувала рф: фото

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Києві врятували домашніх тварин, зокрема кота, папуг, кролика та собаку, з будинку, зруйнованого російською атакою 31 липня. Рятувальники ДСНС виявили тварин на різних рівнях будівлі, деякі з них були налякані, але живі.

У Києві врятували тварин з будинку, який зруйнувала рф: фото

У Києві врятували домашніх тварин з будинку, який був зруйнований в результаті російської атаки 31 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальний дістали на рівні шостого поверху, серед обгорілих бетонних плит кота. Він був наляканий, але живий.

Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім’я загинула під завалами, а він вижив. Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав

- заявили в ДСНС.

Також у службі повідомили, що серед врятованих тварин є папуги, кролик, собачка.

Неможливо стримати сліз, коли бачиш, як великі сильні руки бережно тримають крихітне серце, яке ще б’ється. Цей пост про серце. Про любов. Про тих, хто не проходить повз. Про тих, хто рятує світ – шматок за шматком, душа до душі

- йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.

Також УНН повідомляв, що у п’ятницю, 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки рф.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Шахед-136
Київ
У Києві врятували тварин з будинку, який зруйнувала рф: фото | УНН