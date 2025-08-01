В Киеве спасли животных из дома, разрушенного рф: фото
Киев • УНН
В Киеве спасли домашних животных, в частности кота, попугаев, кролика и собаку, из дома, разрушенного российской атакой 31 июля. Спасатели ГСЧС обнаружили животных на разных уровнях здания, некоторые из них были напуганы, но живы.
В Киеве спасли домашних животных из дома, который был разрушен в результате российской атаки 31 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Спасатели достали на уровне шестого этажа, среди обгоревших бетонных плит кота. Он был напуган, но жив.
Другого пушистика спасли ночью. Его семья погибла под завалами, а он выжил. Дрожал. Не понимал, что происходит. Ждал
Также в службе сообщили, что среди спасенных животных есть попугаи, кролик, собачка.
Невозможно сдержать слез, когда видишь, как большие сильные руки бережно держат крошечное сердце, которое еще бьется. Этот пост о сердце. О любви. О тех, кто не проходит мимо. О тех, кто спасает мир – кусок за куском, душа к душе
Напомним
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.
Также УНН сообщал, что в пятницу, 1 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки РФ.