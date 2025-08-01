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В Киеве спасли животных из дома, разрушенного рф: фото

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Киеве спасли домашних животных, в частности кота, попугаев, кролика и собаку, из дома, разрушенного российской атакой 31 июля. Спасатели ГСЧС обнаружили животных на разных уровнях здания, некоторые из них были напуганы, но живы.

В Киеве спасли животных из дома, разрушенного рф: фото

В Киеве спасли домашних животных из дома, который был разрушен в результате российской атаки 31 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

Спасатели достали на уровне шестого этажа, среди обгоревших бетонных плит кота. Он был напуган, но жив.

Другого пушистика спасли ночью. Его семья погибла под завалами, а он выжил. Дрожал. Не понимал, что происходит. Ждал

- заявили в ГСЧС.

Также в службе сообщили, что среди спасенных животных есть попугаи, кролик, собачка.

Невозможно сдержать слез, когда видишь, как большие сильные руки бережно держат крошечное сердце, которое еще бьется. Этот пост о сердце. О любви. О тех, кто не проходит мимо. О тех, кто спасает мир – кусок за куском, душа к душе

- говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

Также УНН сообщал, что в пятницу, 1 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки РФ.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Киев