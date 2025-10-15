Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"

Осень — золотая пора для грибников. Именно сейчас леса изобилуют белыми, подосиновиками, лисичками и опятами. Но вместе с полезными дарами природы появляются и опасные двойники — ядовитые грибы, которые легко спутать со съедобными. Как отличить безопасные виды от ядовитых и какие правила сбора обязательно соблюдать, чтобы "тихая охота" не обернулась неприятностями, пишет УНН.

Какие грибы собирать осенью: как отличить полезные от опасных

Осень считается самым щедрым временем года для грибников — именно сейчас лес дарит больше всего разновидностей съедобных грибов, поэтому этот сезон идеально подходит для "тихой охоты". Грибы хорошо себя чувствуют во влажной среде, поэтому теплые дни и обильная роса, появляющаяся из-за перепада температур между днем и ночью, создают благоприятные условия для их роста. Если же температура будет ниже нормы, в лесах останутся только самые стойкие виды, среди которых встречаются двойники ядовитых грибов — поэтому новичкам следует быть внимательными.

В октябре, в зависимости от региона Украины, можно встретить белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, опята и грузди — именно они чаще всего попадают в корзины грибников в этом месяце.

Белые грибы

Несмотря на то, что самый активный сезон белых грибов начинается раньше, в октябре их все еще можно найти. Эти лесные деликатесы чаще всего появляются среди мха и лишайников, предпочитая хвойные и смешанные леса.

Маслята

Маслята любят тепло и обильно растут в хвойных лесах, но их можно найти и в молодых смешанных насаждениях. Существует несколько видов этих грибов, в том числе и несъедобные аналоги. Если гриб имеет неприятный запах, хрупкую структуру или невыразительный цвет — лучше его оставить.

Польские грибы

Этот вид часто встречается в хвойных лесах, особенно там, где песчаные почвы устланы хвоей. Польский гриб иногда путают с его несъедобным двойником — отличить их можно по розоватому оттенку снизу шляпки. В лесу также встречается опасный сатанинский гриб, похожий по форме, но его ножка имеет красновато-оранжевый цвет.

Подберезовики

Подберезовики вырастают возле старых берез и даже на пнях мертвых деревьев. Их коричневые шляпки напоминают цвет коры, а ножка украшена мелкими чешуйками. В октябре эти грибы особенно крепкие и сочные, с нежной мякотью, не темнеющей после среза.

Вешенки

Серо-коричневые вешенки образуют большие гроздья на пнях лиственных деревьев. Они прекрасно себя чувствуют во влажных местах. В Центральной Украине вешенки можно найти почти в каждой влажной роще.

Подосиновики

Подосиновики растут в лиственных и смешанных лесах, чаще всего под молодыми осинами. В жаркое лето они появляются даже во влажных осинниках. Все подосиновики съедобны и имеют схожие вкусовые свойства, однако каждый вид имеет свои "любимые" места — одни растут в евразийских лесах, другие — в североамериканских. Красные подосиновики часто образуют группы, что делает сбор еще приятнее.

Сыроежки

Сыроежки можно встретить почти в любом лесу. В хвойных часто встречаются болотные разновидности с красными шляпками, в березовых — зеленые и желтые сыроежки, а в дубовых рощах — съедобные. Они предпочитают кислые и влажные почвы, но хорошо себя чувствуют и в смешанных лесах.

Лисички

Ярко-желтые лисички растут группами на хорошо освещенных полянах или под тенью деревьев в хвойных и лиственных лесах. Они легко узнаваемы благодаря своему цвету и волнистым краям шляпки.

Опята

Опята появляются целыми колониями, преимущественно в молодых посадках и на старых пнях. Однако нужно быть внимательными — рядом с ними часто встречаются несъедобные двойники. Съедобные опята имеют приятный грибной аромат и светлую ножку, тогда как ложные — темнее и имеют неприятный запах.

Общеизвестное правило для грибников остается неизменным: грибы необходимо аккуратно срезать ножом, а не вырывать с корнем. Если повредить грибницу, в следующем сезоне она может не дать нового урожая. Исключение — трубчатые грибы (подосиновики, белые, подберезовики, маслята, моховики), которые разрешено осторожно выкручивать из почвы.

Как отличить ядовитые грибы от неядовитых

Самое главное правило сбора грибов — никогда не брать незнакомые или сомнительные грибы. Если вы не уверены, что гриб съедобен, лучше оставить его в лесу. Не стоит пробовать сомнительный гриб на вкус или нюхать его — некоторые виды выделяют токсичные вещества даже при таком контакте. Не собирайте перезрелые, вялые или поврежденные грибы, ведь в них быстро накапливаются токсины.

Избегайте грибов с белым мешочком у основания ножки — это характерный признак смертельно ядовитых видов, в частности бледной поганки.

Новичкам лучше ходить в лес с опытными грибниками, которые помогут различить безопасные виды. Если же такой возможности нет, запомните несколько основных ориентиров:

съедобные грибы имеют приятный, лесной аромат, тогда как ядовитые — резкий, химический или сладковатый запах;

ядовитые грибы часто имеют яркую окраску, а при срезе их мякоть может синеть или фиолетоветь;

насекомые и черви не трогают ядовитые грибы, поэтому наличие мелких повреждений от насекомых свидетельствует, что гриб безопасен.

если гриб не имеет трубчатого слоя под шляпкой, а напоминает губку или пластинки — это может быть опасный двойник.

Помните, что по данным Министерства здравоохранения Украины, большинство смертельных случаев среди грибников происходит именно из-за употребления бледной поганки, которую часто путают с шампиньоном или сыроежкой. Поэтому лучше вернуться домой с пустой корзиной, чем рисковать здоровьем.

Когда лучше всего растут грибы

Урожай грибов ежегодно отличается — все зависит от погоды. Опытные грибники имеют свои приметы и народные наблюдения, помогающие предсказать урожай.

Если несколько дней над лесом держится туман — пришло время идти за грибами.

Дождь без грома — хорошая примета для грибников, а вот гроза "пугает" грибы, и после нее урожая не будет.

Лучшее время для сбора — раннее утро, как только восходит солнце.

Грибы особенно хорошо растут после мелкого теплого дождя.

Дубовые леса — любимое место для многих съедобных видов.

Увидел несколько радуг подряд — готовь корзину, будет грибная пора.

Если лето дождливое, то осень обещает богатый грибной урожай.

Где нашел один гриб, рядом непременно будут другие — они растут группами.

Появление мухоморов — знак, что в лесу скоро появятся белые грибы.

Ограничения и штрафы

Бесконтрольные "походы за грибами" или выпас скота в лесу могут обернуться не только вредом для природы, но и штрафом для самих посетителей. Лес — не безграничен, и он требует уважения. Поэтому любой сбор грибов, ягод или орехов без лесного билета или в запрещенных зонах считается нарушением. Так же как и самовольный выпас скота или кошение травы.

Сколько придется заплатить

За такие действия предусмотрены административные взыскания (ст.70):

для обычных граждан — от 17 до 51 гривны;

для должностных лиц — от 51 до 119 гривен.

К тому же в некоторых регионах действуют сезонные запреты — например, во время цветения или созревания лесных культур. Поэтому прежде чем отправляться на "тихую охоту", убедитесь, что место сбора разрешено. А если сомневаетесь — просто позвоните в местный лесхоз.

Ведь настоящий грибник не только знает, где растут белые, он еще и бережет лес, чтобы они там росли и завтра.

