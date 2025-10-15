Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 5842 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12972 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15406 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15893 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14961 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15434 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15563 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26590 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26795 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13536 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 22695 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46656 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 13774 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 22727 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ08:31 • 11567 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 7226 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 23011 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 26575 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 26782 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 57151 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 36382 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 38383 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 45943 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 49836 просмотра
Актуальное
Хранитель
Грибы
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"

Киев • УНН

 • 7256 просмотра

Осенью леса изобилуют белыми грибами, подосиновиками, лисичками и опятами, но вместе с ними появляются и опасные ядовитые двойники. Важно знать, как отличить съедобные грибы от ядовитых, чтобы избежать неприятностей во время "тихой охоты".

Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"

Осень — золотая пора для грибников. Именно сейчас леса изобилуют белыми, подосиновиками, лисичками и опятами. Но вместе с полезными дарами природы появляются и опасные двойники — ядовитые грибы, которые легко спутать со съедобными. Как отличить безопасные виды от ядовитых и какие правила сбора обязательно соблюдать, чтобы "тихая охота" не обернулась неприятностями, пишет УНН.

Какие грибы собирать осенью: как отличить полезные от опасных

Осень считается самым щедрым временем года для грибников — именно сейчас лес дарит больше всего разновидностей съедобных грибов, поэтому этот сезон идеально подходит для "тихой охоты". Грибы хорошо себя чувствуют во влажной среде, поэтому теплые дни и обильная роса, появляющаяся из-за перепада температур между днем и ночью, создают благоприятные условия для их роста. Если же температура будет ниже нормы, в лесах останутся только самые стойкие виды, среди которых встречаются двойники ядовитых грибов — поэтому новичкам следует быть внимательными.

В октябре, в зависимости от региона Украины, можно встретить белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, опята и грузди — именно они чаще всего попадают в корзины грибников в этом месяце.

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"07.09.25, 16:11 • 5508 просмотров

Белые грибы

Несмотря на то, что самый активный сезон белых грибов начинается раньше, в октябре их все еще можно найти. Эти лесные деликатесы чаще всего появляются среди мха и лишайников, предпочитая хвойные и смешанные леса.

Маслята

Маслята любят тепло и обильно растут в хвойных лесах, но их можно найти и в молодых смешанных насаждениях. Существует несколько видов этих грибов, в том числе и несъедобные аналоги. Если гриб имеет неприятный запах, хрупкую структуру или невыразительный цвет — лучше его оставить.

Польские грибы

Этот вид часто встречается в хвойных лесах, особенно там, где песчаные почвы устланы хвоей. Польский гриб иногда путают с его несъедобным двойником — отличить их можно по розоватому оттенку снизу шляпки. В лесу также встречается опасный сатанинский гриб, похожий по форме, но его ножка имеет красновато-оранжевый цвет.

Подберезовики

Подберезовики вырастают возле старых берез и даже на пнях мертвых деревьев. Их коричневые шляпки напоминают цвет коры, а ножка украшена мелкими чешуйками. В октябре эти грибы особенно крепкие и сочные, с нежной мякотью, не темнеющей после среза.

Вешенки

Серо-коричневые вешенки образуют большие гроздья на пнях лиственных деревьев. Они прекрасно себя чувствуют во влажных местах. В Центральной Украине вешенки можно найти почти в каждой влажной роще. 

Подосиновики

Подосиновики растут в лиственных и смешанных лесах, чаще всего под молодыми осинами. В жаркое лето они появляются даже во влажных осинниках. Все подосиновики съедобны и имеют схожие вкусовые свойства, однако каждый вид имеет свои "любимые" места — одни растут в евразийских лесах, другие — в североамериканских. Красные подосиновики часто образуют группы, что делает сбор еще приятнее.

Сыроежки

Сыроежки можно встретить почти в любом лесу. В хвойных часто встречаются болотные разновидности с красными шляпками, в березовых — зеленые и желтые сыроежки, а в дубовых рощах — съедобные. Они предпочитают кислые и влажные почвы, но хорошо себя чувствуют и в смешанных лесах.

Лисички

Ярко-желтые лисички растут группами на хорошо освещенных полянах или под тенью деревьев в хвойных и лиственных лесах. Они легко узнаваемы благодаря своему цвету и волнистым краям шляпки.

Опята

Опята появляются целыми колониями, преимущественно в молодых посадках и на старых пнях. Однако нужно быть внимательными — рядом с ними часто встречаются несъедобные двойники. Съедобные опята имеют приятный грибной аромат и светлую ножку, тогда как ложные — темнее и имеют неприятный запах.

Общеизвестное правило для грибников остается неизменным: грибы необходимо аккуратно срезать ножом, а не вырывать с корнем. Если повредить грибницу, в следующем сезоне она может не дать нового урожая. Исключение — трубчатые грибы (подосиновики, белые, подберезовики, маслята, моховики), которые разрешено осторожно выкручивать из почвы.

Читайте также: На Ровенщине третьи сутки ищут пенсионера, заблудившегося в лесу во время сбора грибов

Как отличить ядовитые грибы от неядовитых

Самое главное правило сбора грибов — никогда не брать незнакомые или сомнительные грибы. Если вы не уверены, что гриб съедобен, лучше оставить его в лесу. Не стоит пробовать сомнительный гриб на вкус или нюхать его — некоторые виды выделяют токсичные вещества даже при таком контакте. Не собирайте перезрелые, вялые или поврежденные грибы, ведь в них быстро накапливаются токсины.

Избегайте грибов с белым мешочком у основания ножки — это характерный признак смертельно ядовитых видов, в частности бледной поганки. 

Новичкам лучше ходить в лес с опытными грибниками, которые помогут различить безопасные виды. Если же такой возможности нет, запомните несколько основных ориентиров:

съедобные грибы имеют приятный, лесной аромат, тогда как ядовитые — резкий, химический или сладковатый запах;

ядовитые грибы часто имеют яркую окраску, а при срезе их мякоть может синеть или фиолетоветь;

насекомые и черви не трогают ядовитые грибы, поэтому наличие мелких повреждений от насекомых свидетельствует, что гриб безопасен.

если гриб не имеет трубчатого слоя под шляпкой, а напоминает губку или пластинки — это может быть опасный двойник.

Помните, что по данным Министерства здравоохранения Украины, большинство смертельных случаев среди грибников происходит именно из-за употребления бледной поганки, которую часто путают с шампиньоном или сыроежкой. Поэтому лучше вернуться домой с пустой корзиной, чем рисковать здоровьем.

Когда лучше всего растут грибы

Урожай грибов ежегодно отличается — все зависит от погоды. Опытные грибники имеют свои приметы и народные наблюдения, помогающие предсказать урожай.

Если несколько дней над лесом держится туман — пришло время идти за грибами.

Дождь без грома — хорошая примета для грибников, а вот гроза "пугает" грибы, и после нее урожая не будет.

Лучшее время для сбора — раннее утро, как только восходит солнце.

Грибы особенно хорошо растут после мелкого теплого дождя.

Дубовые леса — любимое место для многих съедобных видов.

Увидел несколько радуг подряд — готовь корзину, будет грибная пора.

Если лето дождливое, то осень обещает богатый грибной урожай.

Где нашел один гриб, рядом непременно будут другие — они растут группами.

Появление мухоморов — знак, что в лесу скоро появятся белые грибы.

Читайте также: Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму

Ограничения и штрафы

Бесконтрольные "походы за грибами" или выпас скота в лесу могут обернуться не только вредом для природы, но и штрафом для самих посетителей. Лес — не безграничен, и он требует уважения. Поэтому любой сбор грибов, ягод или орехов без лесного билета или в запрещенных зонах считается нарушением. Так же как и самовольный выпас скота или кошение травы. 

Сколько придется заплатить

За такие действия предусмотрены административные взыскания (ст.70):

для обычных граждан — от 17 до 51 гривны;

для должностных лиц — от 51 до 119 гривен.

К тому же в некоторых регионах действуют сезонные запреты — например, во время цветения или созревания лесных культур. Поэтому прежде чем отправляться на "тихую охоту", убедитесь, что место сбора разрешено. А если сомневаетесь — просто позвоните в местный лесхоз.

Ведь настоящий грибник не только знает, где растут белые, он еще и бережет лес, чтобы они там росли и завтра.

Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов01.10.25, 22:35 • 3822 просмотра

Алена Уткина

ОбществоЛайфхакипубликации
Грибы
Дожди в Украине
Украина