Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"

Осінь - золота пора для грибників. Саме зараз ліси рясніють білими, підосичниками, лисичками та опеньками. Та разом із корисними дарами природи з’являються й небезпечні двійники — отруйні гриби, які легко сплутати з їстівними. Як відрізнити безпечні види від отруйних і яких правил збору обов’язково дотримуватись, аби "тихе полювання" не обернулося неприємностями, пише УНН.

Які гриби збирати восени: як відрізнити корисні від небезпечних

Осінь вважається найщедрішою порою року для грибників - саме зараз ліс дарує найбільше різновидів їстівних грибів, тож цей сезон ідеально підходить для "тихого полювання". Гриби добре почуваються у вологому середовищі, тож теплі дні й рясна роса, що з’являється через перепад температур між днем і ніччю, створюють сприятливі умови для їхнього росту. Якщо ж температура буде нижчою за норму, у лісах залишаться лише найстійкіші види, серед яких трапляються двійники отруйних грибів - тому новачкам слід бути уважними.

У жовтні, залежно від регіону України, можна зустріти білі гриби, підберезники, підосичники, сироїжки, лисички, опеньки та грузді - саме вони найчастіше потрапляють до кошиків грибників цього місяця.

У Нью-Йорку лісники рятували туристів після вживання "чарівних грибів"

Білі гриби

Попри те, що найактивніший сезон білих грибів починається раніше, у жовтні їх усе ще можна знайти. Ці лісові делікатеси найчастіше з’являються серед моху та лишайників, полюбляючи хвойні й змішані ліси.

Маслюки

Маслюки полюбляють тепло та рясно ростуть у хвойних лісах, але їх можна знайти і в молодих змішаних насадженнях. Існує кілька видів цих грибів, зокрема й неїстівні аналоги. Якщо гриб має неприємний запах, крихку структуру чи невиразний колір — краще його залишити.

Польські гриби

Цей вид часто зустрічається у хвойних лісах, особливо там, де піщані ґрунти встелені хвоєю. Польський гриб іноді плутають із його неїстівним двійником - відрізнити їх можна за рожевуватим відтінком знизу капелюшка. У лісі також трапляється небезпечний сатанинський гриб, схожий за формою, але його ніжка має червонувато-помаранчевий колір.

Підберезники

Підберезники виростають біля старих беріз і навіть на пнях мертвих дерев. Їхні коричневі капелюшки нагадують колір кори, а ніжка прикрашена дрібними лусочками. У жовтні ці гриби особливо міцні й соковиті, з ніжною м’якоттю, що не темніє після зрізу.

Гливи

Сіро-коричневі гливи утворюють великі грона на пнях листяних дерев. Вони чудово почуваються у вологих місцях. У Центральній Україні гливи можна знайти майже в кожному вологому гаю.

Підосиновики

Підосиновики ростуть у листяних і змішаних лісах, найчастіше під молодими осинами. У спекотне літо вони з’являються навіть у вологих осинниках. Усі підосиновики їстівні та мають подібні смакові властивості, однак кожен вид має свої "улюблені" місця - одні ростуть у євразійських лісах, інші - у північноамериканських. Червоні підосиновики часто утворюють групи, що робить збір ще приємнішим.

Сироїжки

Сироїжки можна зустріти майже в будь-якому лісі. У хвойних часто трапляються болотні різновиди з червоними капелюшками, у березових - зелені та жовті сироїжки, а в дубових гаях - їстівні. Вони надають перевагу кислим і вологим ґрунтам, але добре почуваються і в змішаних лісах.

Лисички

Яскраво-жовті лисички ростуть групами на добре освітлених галявинах або під тінню дерев у хвойних та листяних лісах. Вони легко впізнавані завдяки своєму кольору й хвилястим краям капелюшка.

Опеньки

Опеньки з’являються цілими колоніями, переважно в молодих посадках і на старих пнях. Проте потрібно бути уважними - поряд із ними часто трапляються неїстівні двійники. Їстівні опеньки мають приємний грибний аромат і світлу ніжку, тоді як фальшиві - темніші й мають неприємний запах.

Загальновідоме правило для грибників залишається незмінним: гриби необхідно акуратно зрізати ножем, а не виривати з коренем. Якщо пошкодити грибницю, наступного сезону вона може не дати нового врожаю. Виняток - трубчасті гриби (підосичники, білі, підберезники, маслюки, моховики), які дозволено обережно викручувати з ґрунту.

Читайте також: На Рівненщині третю добу шукають пенсіонера, який заблукав у лісі під час збирання грибів

Як відрізнити отруйні гриби від неотруйних

Найголовніше правило збору грибів - ніколи не брати незнайомі або сумнівні гриби. Якщо ви не впевнені, що гриб їстівний, краще залишити його у лісі. Не варто пробувати сумнівний гриб на смак чи нюхати його - деякі види виділяють токсичні речовини навіть при такому контакті. Не збирайте перезрілі, в’ялі або пошкоджені гриби, адже в них швидко накопичуються токсини.

Уникайте грибів із білим мішечком біля основи ніжки - це характерна ознака смертельно отруйних видів, зокрема блідої поганки.

Новачкам краще ходити до лісу з досвідченими грибниками, які допоможуть розрізнити безпечні види. Якщо ж такої можливості немає, запам’ятайте кілька основних орієнтирів:

їстівні гриби мають приємний, лісовий аромат, тоді як отруйні - різкий, хімічний або солодкуватий запах;

отруйні гриби часто мають яскраве забарвлення, а при зрізі їх м’якоть може синіти або фіолетовіти;

комахи та черв’яки не чіпають отруйні гриби, тому наявність дрібних пошкоджень від комах свідчить, що гриб безпечний.

якщо гриб не має трубчастого шару під шапкою, а нагадує губку чи пластинки - це може бути небезпечний двійник.

Памятайте, що за даними Міністерства охорони здоров’я України, більшість смертельних випадків серед грибників трапляється саме через вживання блідої поганки, яку часто плутають з печерицею або сироїжкою. Тож краще повернутися додому з порожнім кошиком, ніж ризикувати здоров’ям.

Коли найкраще ростуть гриби

Урожай грибів щороку відрізняється - усе залежить від погоди. Досвідчені грибники мають свої прикмети та народні спостереження, що допомагають передбачити урожай.

Якщо кілька днів над лісом тримається туман - настав час іти по гриби.

Дощ без грому - добра прикмета для грибників, а ось гроза "лякає" гриби, і після неї врожаю не буде.

Найкращий час для збору - ранній ранок, щойно сходить сонце.

Гриби особливо добре ростуть після дрібного теплого дощу.

Дубові ліси - улюблене місце для багатьох їстівних видів.

Побачив кілька веселок поспіль - готуй кошик, буде грибна пора.

Якщо літо дощове, то осінь обіцяє багатий грибний врожай.

Де знайшов один гриб, поруч неодмінно будуть інші - вони ростуть групами.

Поява мухоморів - знак, що в лісі скоро з’являться білі гриби.

Читайте також: Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму

Обмеження та штрафи

Безконтрольні "походи по гриби" чи випасання худоби в лісі можуть обернутися не лише шкодою для природи, а й штрафом для самих відвідувачів. Ліс - не безмежний, і він потребує поваги. Тому будь-який збір грибів, ягід чи горіхів без лісового квитка або в заборонених зонах вважається порушенням. Так само як і самовільний випас худоби чи косіння трави.

Скільки доведеться заплатити

За такі дії передбачено адміністративні стягнення (ст.70):

для звичайних громадян - від 17 до 51 гривні;

для посадовців - від 51 до 119 гривень.

До того ж у деяких регіонах діють сезонні заборони - наприклад, під час цвітіння або дозрівання лісових культур. Тож перш ніж вирушати на "тихе полювання", переконайтеся, що місце збору дозволене. А якщо сумніваєтесь - просто зателефонуйте в місцевий лісгосп.

Бо справжній грибник не лише знає, де ростуть білі, він ще й береже ліс, щоб вони там росли і завтра.

Лось потрапив у болото на Рівненщині: тварину врятували та доправили до Львова