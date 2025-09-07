У Нью-Йорку лісники рятували туристів після вживання "чарівних грибів"

У горах Катскілл в США четверо туристів заблукали в лісі після того, як під час походу з’їли галюциногенні гриби. Група загубила ключі від машини й викликала допомогу через 911. Рейнджери разом із пожежниками знайшли мандрівників і вивели їх до стежки, пише УНН із посиланням на Popsci.

Деталі

У щотижневому звіті лісові рейнджери Нью-Йорка розповіли про виклик 29 серпня до заповідника Слайд-Маунтін. Ця популярна місцевість неподалік Вудстока заввишки понад 4200 футів і є найвищою вершиною штату.

Близько 17:00 рейнджери парку отримали супутникове текстове повідомлення 911 поблизу оглядового майданчика Гігантського виступу. Згодом, близько 18:45, команда з трьох рейнджерів зв’язалася з групою з чотирьох туристів, які повідомили, що застрягли в лісі після того, як один із них почав "відчувати виснажливий стан сп’яніння". Ймовірна причина стану туристів: перекус із галюциногенних грибів - йдеться у статті.

На місці групу зустріли рятувальники разом із пожежниками з Пайн-Гілл. Вони допомогли мандрівникам вибратися з лісу до початку стежки, де їх оглянули медики. Після цього рейнджери відвезли туристів до орендованого будиночка. А вже наступного ранку команда знову вирушила на пошуки і знайшла ключі - вони лежали у сумці-перев’язі, захованій під колодою серед густих папоротей.

Рейнджери не виписували жодних штрафів - сказав речник Департаменту охорони навколишнього середовища виданню Popular Science.

Доповнення

Приблизно 200 видів грибів містять принаймні певну кількість психоделічної сполуки псилоцибіну. Однак термін "чарівні гриби" зазвичай стосується кількох сильнодіючих видів роду Psilocybe, включаючи P. azurescens, P. semilanceata та P. cyanescens. Вживання лише кількох міліграмів достатньо, щоб викликати низку сенсорних та перцептивних змін, таких як зорові та слухові галюцинації, ейфорія та спотворене відчуття часу.

Зростаюча кількість доказів свідчить про те, що призначені мікродози псилоцибіну можуть допомогти в лікуванні різних проблем, таких як алкоголізм, посттравматичний стресовий розлад та депресія. Але хоча вони не вважаються такими, що викликають залежність або загрожують життю, побічні ефекти грибів можуть включати дезорієнтацію, параною, нудоту та блювоту.

Австралія першою у світі легалізувала "екстазі" та "чарівні" гриби для лікування психічного здоров'я