В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"
Четверо туристов заблудились в горах Катскилл после употребления галлюциногенных грибов. Рейнджеры и пожарные нашли их и вывели из леса, а ключи от машины нашли на следующий день.
В горах Катскилл в США четверо туристов заблудились в лесу после того, как во время похода съели галлюциногенные грибы. Группа потеряла ключи от машины и вызвала помощь по 911. Рейнджеры вместе с пожарными нашли путешественников и вывели их к тропе, пишет УНН со ссылкой на Popsci.
Детали
В еженедельном отчете лесные рейнджеры Нью-Йорка рассказали о вызове 29 августа в заповедник Слайд-Маунтин. Эта популярная местность недалеко от Вудстока высотой более 4200 футов и является самой высокой вершиной штата.
Около 17:00 рейнджеры парка получили спутниковое текстовое сообщение 911 вблизи смотровой площадки Гигантского выступа. Впоследствии, около 18:45, команда из трех рейнджеров связалась с группой из четырех туристов, которые сообщили, что застряли в лесу после того, как один из них начал "испытывать изнурительное состояние опьянения". Вероятная причина состояния туристов: перекус из галлюциногенных грибов
На месте группу встретили спасатели вместе с пожарными из Пайн-Хилл. Они помогли путешественникам выбраться из леса к началу тропы, где их осмотрели медики. После этого рейнджеры отвезли туристов в арендованный домик. А уже на следующее утро команда снова отправилась на поиски и нашла ключи - они лежали в сумке-перевязи, спрятанной под бревном среди густых папоротников.
Рейнджеры не выписывали никаких штрафов
Дополнение
Приблизительно 200 видов грибов содержат по крайней мере некоторое количество психоделического соединения псилоцибина. Однако термин "волшебные грибы" обычно относится к нескольким сильнодействующим видам рода Psilocybe, включая P. azurescens, P. semilanceata и P. cyanescens. Употребления всего нескольких миллиграммов достаточно, чтобы вызвать ряд сенсорных и перцептивных изменений, таких как зрительные и слуховые галлюцинации, эйфория и искаженное ощущение времени.
Растущее количество доказательств свидетельствует о том, что назначенные микродозы псилоцибина могут помочь в лечении различных проблем, таких как алкоголизм, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Но хотя они не считаются вызывающими зависимость или угрожающими жизни, побочные эффекты грибов могут включать дезориентацию, паранойю, тошноту и рвоту.
