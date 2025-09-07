$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Четверо туристов заблудились в горах Катскилл после употребления галлюциногенных грибов. Рейнджеры и пожарные нашли их и вывели из леса, а ключи от машины нашли на следующий день.

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"

В горах Катскилл в США четверо туристов заблудились в лесу после того, как во время похода съели галлюциногенные грибы. Группа потеряла ключи от машины и вызвала помощь по 911. Рейнджеры вместе с пожарными нашли путешественников и вывели их к тропе, пишет УНН со ссылкой на Popsci.

Детали

В еженедельном отчете лесные рейнджеры Нью-Йорка рассказали о вызове 29 августа в заповедник Слайд-Маунтин. Эта популярная местность недалеко от Вудстока высотой более 4200 футов и является самой высокой вершиной штата.

Около 17:00 рейнджеры парка получили спутниковое текстовое сообщение 911 вблизи смотровой площадки Гигантского выступа. Впоследствии, около 18:45, команда из трех рейнджеров связалась с группой из четырех туристов, которые сообщили, что застряли в лесу после того, как один из них начал "испытывать изнурительное состояние опьянения". Вероятная причина состояния туристов: перекус из галлюциногенных грибов

- говорится в статье.

На месте группу встретили спасатели вместе с пожарными из Пайн-Хилл. Они помогли путешественникам выбраться из леса к началу тропы, где их осмотрели медики. После этого рейнджеры отвезли туристов в арендованный домик. А уже на следующее утро команда снова отправилась на поиски и нашла ключи - они лежали в сумке-перевязи, спрятанной под бревном среди густых папоротников.

Рейнджеры не выписывали никаких штрафов

- сказал представитель Департамента охраны окружающей среды изданию Popular Science.

Дополнение

Приблизительно 200 видов грибов содержат по крайней мере некоторое количество психоделического соединения псилоцибина. Однако термин "волшебные грибы" обычно относится к нескольким сильнодействующим видам рода Psilocybe, включая P. azurescens, P. semilanceata и P. cyanescens. Употребления всего нескольких миллиграммов достаточно, чтобы вызвать ряд сенсорных и перцептивных изменений, таких как зрительные и слуховые галлюцинации, эйфория и искаженное ощущение времени.

Растущее количество доказательств свидетельствует о том, что назначенные микродозы псилоцибина могут помочь в лечении различных проблем, таких как алкоголизм, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Но хотя они не считаются вызывающими зависимость или угрожающими жизни, побочные эффекты грибов могут включать дезориентацию, паранойю, тошноту и рвоту.

Австралия первой в мире легализовала "экстази" и "волшебные" грибы для лечения психического здоровья01.07.23, 14:04 • 773973 просмотра

Алена Уткина

