Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов

Киев • УНН

 • 7664 просмотра

УНН предлагает 8 веганских и безглютеновых рецептов, стимулирующих улучшение самочувствия, снижение нагрузки на кишечник, нормализацию веса и улучшение состояния кожи. Среди них: салат из зеленой фасоли и сельдерея, салат из тыквы и чечевицы, жареный чесночный картофель, плов из дикого риса и грибов с клюквой, салат из жареной моркови и трюфели из фиников.

Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов

Безглютеновые блюда — это не только новый тренд, они стимулируют улучшение самочувствия, снижение нагрузки на кишечник, нормализацию веса и улучшение состояния кожи. УНН предлагает 8 веганских и безглютеновых рецептов, чтобы удовлетворить всех гостей и оставить вкусный отпечаток в сердце каждого простыми блюдами.

Салат из зеленой фасоли и сельдерея

Ингредиенты

  • 680 грамм французской зеленой фасоли, обрезанной;
    • 1½ ст. ложки яблочного уксуса;
      • 1½ ст. ложки дижонской горчицы;
        • 1½ ст. ложки меда или кленового сиропа;
          • 1 ст. ложка тертого свежего имбиря;
            • 1½ ч. ложки кошерной соли;
              • ⅓ стакана оливкового масла;
                • 3 стакана тонко нарезанного сельдерея (4–6 больших стеблей) + листья для подачи;
                  • 1 большое яблоко;
                    • 1 ст. ложка поджаренных семян кунжута.

                      Приготовление

                      Сначала в большую кастрюлю налейте воды и щедро посолите, доведите до кипения. Добавьте фасоль и готовьте на среднем огне, варите 3-5 минут, пока она не станет яркой и мягкой. Этот шаг можно выполнить за 48 часов, при этом нужно будет ее высушить, после чего переложить в контейнер и оставить в холодильнике.

                      В отдельной миске смешайте уксус, горчицу, мед, имбирь и соль, медленно вливая масло, пока смесь не станет однородной.

                      Высушив фасоль, добавьте ее, яблоко и сельдерей в миску со смесью, предварительно порезав яблоко на тонкие полоски, примерно 0,5 см толщиной. Добавьте семена кунжута, хорошо перемешайте.

                      Для подачи переложите салат на тарелку, полейте тем, что осталось на дне миски. Можно украсить листьями сельдерея и кунжутом.

                      Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом11.11.25, 15:27 • 79602 просмотра

                      Салат из тыквы и чечевицы

                      Ингредиенты

                      • 1 маленькая мускатная тыква (баттернат);
                        • 1 большая красная луковица;
                          • 5 ст. ложек оливкового масла;
                            • 1¼ ч. ложки кошерной соли;
                              • ¾ ч. ложки гарам масала;
                                • 8 фиников без косточек;
                                  • 2 ст. ложки яблочного уксуса;
                                    • 230 г черной чечевицы или 425 г зеленой чечевицы;
                                      • 2 стакана рукколы (плотно набитые);
                                        • Ломтики лимона, для подачи.

                                          Приготовление

                                          Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и застелите два противня пергаментом.

                                          Возьмите тыкву, очистите ее от семян и нарежьте полумесяцами. Таким же образом нарежьте лук. Смешайте это в большой миске, добавляя 2 ложки масла, соль и гарам масалу. Распределите смесь на два противня. Сохраните миску для следующего шага. Запекайте, примерно 25 минут, пока тыква не станет мягкой, а овощи на нижнем противне не подрумянятся. Поменяйте местами противни, как пройдет половина времени. Дайте смеси остыть.

                                          Пока овощи остывают, добавьте в миску мелко нарезанные финики, уксус, 3 ложки масла и ¼ ложки гарам масала. Осторожно разомните половину фиников, после чего добавьте запеченные овощи, промытую чечевицу, рукколу и соль. Смешайте.

                                          Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой10.11.25, 16:34 • 106872 просмотра

                                          Жареный чесночный картофель

                                          Ингредиенты

                                          • 1,1 кг среднего красного картофеля;
                                            • 6 зубчиков чеснока;
                                              • ⅓ стакана оливкового масла;
                                                • 1 чайная ложка кошерной соли;
                                                  • черный перец;
                                                    • свежая петрушка;

                                                      Приготовление

                                                      Разогрейте духовку до 190 градусов. Нарежьте картофель на четвертинки. Измельчите чеснок, после чего смешайте в миске с картофелем; добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу.

                                                      Выложите смесь на противень в один слой. Запекайте 45 минут, пока картофель не станет мягким внутри и хрустящим снаружи.

                                                      Для подачи посыпьте картофель измельченной петрушкой. Приятного аппетита!

                                                      Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом07.11.25, 15:34 • 62056 просмотров

                                                      Плов из дикого риса и грибов с клюквой

                                                      Ингредиенты

                                                      • 1 ½ стакана смеси длиннозерного и дикого риса;
                                                        • ¾ стакана сушеной клюквы;
                                                          • 3 столовые ложки оливкового масла;
                                                            • 1 большая луковица;
                                                              • 450 г любых грибов;
                                                                • соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
                                                                  • ½ стакана сухого белого вина;
                                                                    • свежая петрушка;
                                                                      • свежий эстрагон, можно заменить базиликом или орегано.

                                                                        Приготовление

                                                                        Приготовьте смесь риса, как указано на упаковке, после чего добавьте клюкву, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

                                                                        Разогрейте большую сковороду, добавьте масло и обжарьте мелко нарезанный лук, готовьте 4-5 минут пока он не станет прозрачным. Добавьте нарезанные грибы, соль и перец, готовьте 6-8 минут, пока грибы не станут мягкими. Влейте вино и тушите до его выпаривания. Добавьте измельченные петрушку и эстрагон.

                                                                        Смешайте рис и грибы, можно подавать. 

                                                                        Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы05.11.25, 13:38 • 52939 просмотров

                                                                        Салат из жареной моркови

                                                                        Ингредиенты

                                                                        • 900 г разноцветной моркови;
                                                                          • 4 больших луковицы-шалота;
                                                                            • 5 веточек свежего тимьяна;
                                                                              • 2 ст. л. оливкового масла;
                                                                                • 1 ч. л. соли;
                                                                                  • ¼ ч. л. свежемолотого черного перца;
                                                                                    • ¼ ч. л. измельченного красного перца (чили);
                                                                                      • 2 ч. л. тертой лимонной цедры.

                                                                                        Приготовление

                                                                                        Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. И застелите противень пергаментом. Очищенную морковь порежьте пополам, при этом сохраните ботву, хвостик моркови. Выложите морковь, шалот и веточки тимьяна на противень.

                                                                                        Готовим заправку. Смешиваем масло, соль, черный и красный перец. Хорошо перемешайте с овощами, чтобы овощи полностью покрылись приправами равномерно. Плотно накройте противень фольгой и запекайте 15 минут.

                                                                                        Пока овощи запекаются, промойте и обсушите ботву моркови, измельчите и добавьте ⅓ стакана зелени.

                                                                                        Снимите фольгу и запекайте еще 25-30 минут, пока морковь не станет мягкой.

                                                                                        Переходим к подаче. Оставьте овощи отдохнуть 10 минут на противне. Переложите на тарелку, посыпьте лимонной цедрой и измельченной ботвой моркови. Сбрызните оливковым маслом и посолите.

                                                                                        Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов04.11.25, 15:50 • 62014 просмотров

                                                                                        Трюфели из фиников

                                                                                        Ингредиенты

                                                                                        • 13-15 шт. фиников без косточек;
                                                                                          • ¼ стакана миндальной муки;
                                                                                            • ¼ стакана тахини;
                                                                                              • 225 г горько-сладкого шоколада;
                                                                                                • 1 ст. л. кокосового масла;
                                                                                                  • Щепотка морской соли.

                                                                                                    Приготовление

                                                                                                    Измельчите финики, миндальную муку и тахини до однородной массы. Из смеси сформируйте небольшие шарики. Поместите трюфели в холодильник, пока будете готовить покрытие.

                                                                                                    В миску поместите измельченный шоколад и кокосовое масло. Растопите в микроволновке, перемешивая каждые 30 секунд. В общей сложности растапливайте в течение 90 секунд. Дайте шоколаду остыть до комнатной температуры, примерно 15 минут.

                                                                                                    Осторожно окуните трюфели в шоколад, это можно сделать с помощью вилки. Выложите трюфели на тарелку. Полейте оставшимся шоколадом и посыпьте солью.

                                                                                                    Подождите, пока шоколад затвердеет, можно положить в холодильник. 

                                                                                                    Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов03.11.25, 14:26 • 4892 просмотра

                                                                                                    Александра Месенко

                                                                                                    Здоровье Кулинар
