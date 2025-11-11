Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
Представлено пять вариантов приготовления сырников: пышные с манкой, нежные без яиц, соленые с твердым сыром, ПП-сырники на пару и сырники с бананом. Каждый рецепт содержит перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.
Сырники - любимый завтрак, который никогда не надоедает. УНН собрал для вас топ-5 самых вкусных вариантов этого блюда: хрустящие, нежные, соленые или сладкие - каждый найдет свой идеальный вкус. В этой подборке - проверенные рецепты, которые всегда удаются.
Пышные сырники с манкой
Ингредиенты:
- творог - 250 г;
- яйцо - 1 шт.;
- манная крупа - 1-2 ст. л. (в зависимости от влажности творога);
- сахар - 1,5-2 ст. л.;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина;
- мука (для панировки) - 2 ст. л.;
- масло для жарки - 25 мл.
Приготовление:
- Творог разомните вилкой до однородной консистенции.
- Добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте.
- Вмешайте манную крупу и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла.
- Сформируйте из творожной массы «колбаску» и разделите ее на 6-7 частей.
- Из каждой части сформируйте сырник, обваляйте его в муке.
- Обжарьте сырники на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложите готовые сырники на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Совет: подавайте сырники теплыми со сметаной, вареньем или свежими ягодами.
Нежные сырники без яиц
Ингредиенты:
- творог 9% - 400 г;
- мука - 50 г (+ немного для панировки);
- сахар - 1-2 ч. л.;
- щепотка соли;
- масло - 3 ст. л.
Приготовление:
- В миске смешайте творог, соль, сахар и муку до однородной массы.
- Сформируйте из творожной массы «колбаску» и нарежьте ее на ровные кружочки.
- Каждый сырник обваляйте в муке.
- Разогрейте сковороду и налейте масло.
- Выложите сырники в горячее масло и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки: сначала с одной стороны (3–4 минуты), затем переверните и поджарьте с другой.
Совет: подавайте нежные сырники теплыми со сметаной, медом или любимым джемом
Соленые сырники с твердым сыром
Ингредиенты:
- творог 9% - 250 г;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 3 ст. л.;
- сыр твердый - 70 г;
- соль - по вкусу;
- масло - 50 мл.
Приготовление:
- Переложите творог в миску и разомните вилкой.
- Яйцо слегка взбейте и добавьте к творогу.
- Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте с творожной массой.
- Посолите и постепенно добавьте муку, замешивая мягкое тесто.
- Сформируйте из теста сырники нужной формы.
- Обжарьте их на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
Совет: подавайте соленые сырники теплыми - они прекрасно сочетаются со сметаной, зеленью или чесночным соусом
ПП-сырники на пару
Ингредиенты:
- творог - 400 г;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 2 ст. л.;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Разомните творог до однородной консистенции.
- Добавьте взбитые яйца с щепоткой соли и тщательно перемешайте.
- Вмешайте муку до образования мягкой, слегка липкой массы.
- Подготовьте пароварку или кастрюлю с паровой решеткой. Форму для сырников по желанию смажьте небольшим количеством масла.
- Смачивая руки в воде, сформируйте небольшие сырники и немного их приплюсните.
- Выложите сырники в форму, оставляя между ними небольшие промежутки.
- Готовьте над кипящей водой 20 минут.
- После приготовления дайте сырникам остыть 5-10 минут, и подавайте к столу.
Совет: подавайте ПП-сырники со свежими ягодами, йогуртом или медом - вкусно и полезно!
Сырники с бананом
Ингредиенты:
- творог - 360 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 3 ст. л.;
- бананы - 2 шт.;
- мука - 12 ст. л.;
- масло - для жарки;
- корица - для подачи.
Приготовление:
- В миске смешайте творог, яйца и сахар до однородной консистенции.
- Отдельно разомните бананы вилкой до состояния пюре.
- Добавьте банановую массу к творогу и хорошо перемешайте.
- Вмешайте муку - тесто должно стать мягким, но не липким.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
- Сформируйте сырники и обжаривайте их по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые сырники подавайте теплыми, посыпав корицей.
Совет: прекрасно сочетаются с медом, йогуртом или карамельным соусом
