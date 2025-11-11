$41.960.02
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом

Киев • УНН

 • 3378 просмотра

Представлено пять вариантов приготовления сырников: пышные с манкой, нежные без яиц, соленые с твердым сыром, ПП-сырники на пару и сырники с бананом. Каждый рецепт содержит перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.

Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом

Сырники - любимый завтрак, который никогда не надоедает. УНН собрал для вас топ-5 самых вкусных вариантов этого блюда: хрустящие, нежные, соленые или сладкие - каждый найдет свой идеальный вкус. В этой подборке - проверенные рецепты, которые всегда удаются.

Пышные сырники с манкой

Ингредиенты:

  • творог - 250 г;
    • яйцо - 1 шт.;
      • манная крупа - 1-2 ст. л. (в зависимости от влажности творога);
        • сахар - 1,5-2 ст. л.;
          • щепотка соли;
            • щепотка ванилина;
              • мука (для панировки) - 2 ст. л.;
                • масло для жарки - 25 мл.

                  Приготовление:

                  1. Творог разомните вилкой до однородной консистенции.
                    1. Добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте.
                      1. Вмешайте манную крупу и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла.
                        1. Сформируйте из творожной массы «колбаску» и разделите ее на 6-7 частей.
                          1. Из каждой части сформируйте сырник, обваляйте его в муке.
                            1. Обжарьте сырники на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
                              1. Выложите готовые сырники на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

                                Совет: подавайте сырники теплыми со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

                                Нежные сырники без яиц

                                Ингредиенты:

                                • творог 9% - 400 г;
                                  • мука - 50 г (+ немного для панировки);
                                    • сахар - 1-2 ч. л.;
                                      • щепотка соли;
                                        • масло - 3 ст. л.

                                          Приготовление:

                                          1. В миске смешайте творог, соль, сахар и муку до однородной массы.
                                            1. Сформируйте из творожной массы «колбаску» и нарежьте ее на ровные кружочки.
                                              1. Каждый сырник обваляйте в муке.
                                                1. Разогрейте сковороду и налейте масло.
                                                  1. Выложите сырники в горячее масло и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки: сначала с одной стороны (3–4 минуты), затем переверните и поджарьте с другой.

                                                    Совет: подавайте нежные сырники теплыми со сметаной, медом или любимым джемом

                                                    Соленые сырники с твердым сыром

                                                    Ингредиенты:

                                                    • творог 9% - 250 г;
                                                      • яйцо - 1 шт.;
                                                        • мука - 3 ст. л.;
                                                          • сыр твердый - 70 г;
                                                            • соль - по вкусу;
                                                              • масло - 50 мл.

                                                                Приготовление:

                                                                1. Переложите творог в миску и разомните вилкой.
                                                                  1. Яйцо слегка взбейте и добавьте к творогу.
                                                                    1. Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте с творожной массой.
                                                                      1. Посолите и постепенно добавьте муку, замешивая мягкое тесто.
                                                                        1. Сформируйте из теста сырники нужной формы.
                                                                          1. Обжарьте их на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

                                                                            Совет: подавайте соленые сырники теплыми - они прекрасно сочетаются со сметаной, зеленью или чесночным соусом

                                                                            ПП-сырники на пару

                                                                            Ингредиенты:

                                                                            • творог - 400 г;
                                                                              • яйца - 2 шт.;
                                                                                • мука - 2 ст. л.;
                                                                                  • щепотка соли.

                                                                                    Приготовление:

                                                                                    1. Разомните творог до однородной консистенции.
                                                                                      1. Добавьте взбитые яйца с щепоткой соли и тщательно перемешайте.
                                                                                        1. Вмешайте муку до образования мягкой, слегка липкой массы.
                                                                                          1. Подготовьте пароварку или кастрюлю с паровой решеткой. Форму для сырников по желанию смажьте небольшим количеством масла.
                                                                                            1. Смачивая руки в воде, сформируйте небольшие сырники и немного их приплюсните.
                                                                                              1. Выложите сырники в форму, оставляя между ними небольшие промежутки.
                                                                                                1. Готовьте над кипящей водой 20 минут.
                                                                                                  1. После приготовления дайте сырникам остыть 5-10 минут, и подавайте к столу.

                                                                                                    Совет: подавайте ПП-сырники со свежими ягодами, йогуртом или медом - вкусно и полезно!

                                                                                                    Сырники с бананом

                                                                                                    Ингредиенты:

                                                                                                    • творог - 360 г;
                                                                                                      • яйца - 2 шт.;
                                                                                                        • сахар - 3 ст. л.;
                                                                                                          • бананы - 2 шт.;
                                                                                                            • мука - 12 ст. л.;
                                                                                                              • масло - для жарки;
                                                                                                                • корица - для подачи.

                                                                                                                  Приготовление:

                                                                                                                  1. В миске смешайте творог, яйца и сахар до однородной консистенции.
                                                                                                                    1. Отдельно разомните бананы вилкой до состояния пюре.
                                                                                                                      1. Добавьте банановую массу к творогу и хорошо перемешайте.
                                                                                                                        1. Вмешайте муку - тесто должно стать мягким, но не липким.
                                                                                                                          1. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
                                                                                                                            1. Сформируйте сырники и обжаривайте их по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
                                                                                                                              1. Готовые сырники подавайте теплыми, посыпав корицей.

                                                                                                                                Совет: прекрасно сочетаются с медом, йогуртом или карамельным соусом

                                                                                                                                Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов04.11.25, 15:50 • 61871 просмотр

                                                                                                                                Алла Киосак

                                                                                                                                ЛайфхакипубликацииКулинар