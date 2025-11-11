Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом

Сырники - любимый завтрак, который никогда не надоедает. УНН собрал для вас топ-5 самых вкусных вариантов этого блюда: хрустящие, нежные, соленые или сладкие - каждый найдет свой идеальный вкус. В этой подборке - проверенные рецепты, которые всегда удаются.

Пышные сырники с манкой

Ингредиенты:

творог - 250 г;

яйцо - 1 шт.;

манная крупа - 1-2 ст. л. (в зависимости от влажности творога);

сахар - 1,5-2 ст. л.;

щепотка соли;

щепотка ванилина;

мука (для панировки) - 2 ст. л.;

масло для жарки - 25 мл.

Приготовление:

Творог разомните вилкой до однородной консистенции. Добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте. Вмешайте манную крупу и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте из творожной массы «колбаску» и разделите ее на 6-7 частей. Из каждой части сформируйте сырник, обваляйте его в муке. Обжарьте сырники на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые сырники на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Совет: подавайте сырники теплыми со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Нежные сырники без яиц

Ингредиенты:

творог 9% - 400 г;

мука - 50 г (+ немного для панировки);

сахар - 1-2 ч. л.;

щепотка соли;

масло - 3 ст. л.

Приготовление:

В миске смешайте творог, соль, сахар и муку до однородной массы. Сформируйте из творожной массы «колбаску» и нарежьте ее на ровные кружочки. Каждый сырник обваляйте в муке. Разогрейте сковороду и налейте масло. Выложите сырники в горячее масло и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки: сначала с одной стороны (3–4 минуты), затем переверните и поджарьте с другой.

Совет: подавайте нежные сырники теплыми со сметаной, медом или любимым джемом

Соленые сырники с твердым сыром

Ингредиенты:

творог 9% - 250 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 3 ст. л.;

сыр твердый - 70 г;

соль - по вкусу;

масло - 50 мл.

Приготовление:

Переложите творог в миску и разомните вилкой. Яйцо слегка взбейте и добавьте к творогу. Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте с творожной массой. Посолите и постепенно добавьте муку, замешивая мягкое тесто. Сформируйте из теста сырники нужной формы. Обжарьте их на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Совет: подавайте соленые сырники теплыми - они прекрасно сочетаются со сметаной, зеленью или чесночным соусом

ПП-сырники на пару

Ингредиенты:

творог - 400 г;

яйца - 2 шт.;

мука - 2 ст. л.;

щепотка соли.

Приготовление:

Разомните творог до однородной консистенции. Добавьте взбитые яйца с щепоткой соли и тщательно перемешайте. Вмешайте муку до образования мягкой, слегка липкой массы. Подготовьте пароварку или кастрюлю с паровой решеткой. Форму для сырников по желанию смажьте небольшим количеством масла. Смачивая руки в воде, сформируйте небольшие сырники и немного их приплюсните. Выложите сырники в форму, оставляя между ними небольшие промежутки. Готовьте над кипящей водой 20 минут. После приготовления дайте сырникам остыть 5-10 минут, и подавайте к столу.

Совет: подавайте ПП-сырники со свежими ягодами, йогуртом или медом - вкусно и полезно!

Сырники с бананом

Ингредиенты:

творог - 360 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 3 ст. л.;

бананы - 2 шт.;

мука - 12 ст. л.;

масло - для жарки;

корица - для подачи.

Приготовление:

В миске смешайте творог, яйца и сахар до однородной консистенции. Отдельно разомните бананы вилкой до состояния пюре. Добавьте банановую массу к творогу и хорошо перемешайте. Вмешайте муку - тесто должно стать мягким, но не липким. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Сформируйте сырники и обжаривайте их по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые сырники подавайте теплыми, посыпав корицей.

Совет: прекрасно сочетаются с медом, йогуртом или карамельным соусом

Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов