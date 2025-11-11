Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10606 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26853 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35107 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52459 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33926 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50463 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41460 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26289 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52460 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45898 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50463 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41460 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6056 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30024 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35288 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60990 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136981 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом

Київ • УНН

 • 45899 перегляди

Представлено п'ять варіантів приготування сирників: пишні з манкою, ніжні без яєць, солоні з твердим сиром, ПП-сирники на пару та сирники з бананом. Кожен рецепт містить перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.

Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом

Сирники - улюблений сніданок, що ніколи не набридає. УНН зібрав для вас топ-5 найсмачніших варіантів цієї страви: хрусткі, ніжні, солоні чи солодкі - кожен знайде свій ідеальний смак. У цій добірці  - перевірені рецепти,  які завжди вдаються.

Пишні сирники з манкою 

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний - 250 г;
    • яйце - 1 шт.;
      • манна крупа - 1-2 ст. л. (залежно від вологості сиру);
        • цукор - 1,5-2 ст. л.;
          • дрібка солі;
            • дрібка ваніліну;
              • борошно (для панірування) - 2 ст. л.;
                • олія для смаження - 25 мл.

                  Приготування:

                  1. Сир розімніть виделкою до однорідної консистенції.
                    1. Додайте яйце, цукор, ванілін і сіль. Добре перемішайте.
                      1. Вмішайте манну крупу й залиште масу на 15 хвилин, щоб манка набухла.
                        1. Сформуйте із сирної маси «ковбаску» й поділіть її на 6-7 частин.
                          1. З кожної частини сформуйте сирник, обваляйте його в борошні.
                            1. Обсмажте сирники на середньому вогні в розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.
                              1. Викладіть готові сирники на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир.

                                Порада: подавайте сирники теплими зі сметаною, варенням або свіжими ягодами.

                                Ніжні сирники без яєць 

                                Інгредієнти:

                                • сир кисломолочний 9% - 400 г;
                                  • борошно - 50 г (+ трохи для панірування);
                                    • цукор - 1-2 ч. л.;
                                      • дрібка солі;
                                        • олія - 3 ст. л.

                                          Приготування:

                                          1. У мисці змішайте сир, сіль, цукор і борошно до однорідної маси.
                                            1. Сформуйте з сирної маси «ковбаску» та наріжте її на рівні кружечки.
                                              1. Кожен сирник обваляйте в борошні.
                                                1. Розігрійте сковороду та налийте олію.
                                                  1. Викладіть сирники в гарячу олію та обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки: спочатку з одного боку (3–4 хвилини), потім переверніть і підсмажте з іншого.

                                                    Порада: подавайте ніжні сирники теплими зі сметаною, медом або улюбленим джемом 

                                                    Солоні сирники з твердим сиром 

                                                    Інгредієнти:

                                                    • сир кисломолочний 9% - 250 г;
                                                      • яйце - 1 шт.;
                                                        • борошно - 3 ст. л.;
                                                          • сир твердий - 70 г;
                                                            • сіль - за смаком;
                                                              • олія - 50 мл.

                                                                Приготування:

                                                                1. Перекладіть кисломолочний сир у миску та розімніть виделкою.
                                                                  1. Яйце злегка збийте й додайте до сиру.
                                                                    1. Твердий сир натріть на великій тертці та змішайте з сирною масою.
                                                                      1. Посоліть і поступово додайте борошно, замішуючи м’яке тісто.
                                                                        1. Сформуйте з тіста сирники потрібної форми.
                                                                          1. Обсмажте їх на розігрітій олії з двох боків до золотистої скоринки.

                                                                            Порада: подавайте солоні сирники теплими - вони чудово смакують із сметаною, зеленню або часниковим соусом 

                                                                            ПП-сирники на пару

                                                                            Інгредієнти:

                                                                            • сир кисломолочний - 400 г;
                                                                              • яйця - 2 шт.;
                                                                                • борошно - 2 ст. л.;
                                                                                  • дрібка солі.

                                                                                    Приготування:

                                                                                    1. Розімніть сир до однорідної консистенції.
                                                                                      1. Додайте збиті яйця з дрібкою солі та ретельно перемішайте.
                                                                                        1. Вмішайте борошно до утворення м’якої, злегка липкої маси.
                                                                                          1. Підготуйте пароварку або каструлю з паровою решіткою. Форму для сирників за бажанням змастіть невеликою кількістю масла.
                                                                                            1. Змочуючи руки у воді, сформуйте невеликі сирники й трохи їх приплюсніть.
                                                                                              1. Викладіть сирники у форму, залишаючи між ними невеликі проміжки.
                                                                                                1. Готуйте над киплячою водою 20 хвилин.
                                                                                                  1. Після приготування дайте сирникам охолонути 5-10 хвилин, і подавайте до столу.

                                                                                                    Порада: подавайте ПП-сирники зі свіжими ягодами, йогуртом або медом - смачно й корисно! 

                                                                                                    Сирники з бананом 

                                                                                                    Інгредієнти:

                                                                                                    • сир кисломолочний - 360 г;
                                                                                                      • яйця - 2 шт.;
                                                                                                        • цукор - 3 ст. л.;
                                                                                                          • банани - 2 шт.;
                                                                                                            • борошно - 12 ст. л.;
                                                                                                              • олія - для смаження;
                                                                                                                • кориця - для подачі.

                                                                                                                  Приготування:

                                                                                                                  1. У мисці змішайте сир, яйця та цукор до однорідної консистенції.
                                                                                                                    1. Окремо розімніть банани виделкою до стану пюре.
                                                                                                                      1. Додайте бананову масу до сиру й добре перемішайте.
                                                                                                                        1. Вмішайте борошно - тісто має стати м’яким, але не липким.
                                                                                                                          1. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
                                                                                                                            1. Сформуйте сирники та обсмажуйте їх по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
                                                                                                                              1. Готові сирники подавайте теплими, посипавши корицею.

                                                                                                                                Порада: чудово смакують із медом, йогуртом або карамельним соусом

                                                                                                                                Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів04.11.25, 15:50 • 61920 переглядiв

                                                                                                                                Алла Кіосак

                                                                                                                                ЛайфхакиПублікаціїКулінар