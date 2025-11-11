Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
Київ • УНН
Представлено п'ять варіантів приготування сирників: пишні з манкою, ніжні без яєць, солоні з твердим сиром, ПП-сирники на пару та сирники з бананом. Кожен рецепт містить перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.
Сирники - улюблений сніданок, що ніколи не набридає. УНН зібрав для вас топ-5 найсмачніших варіантів цієї страви: хрусткі, ніжні, солоні чи солодкі - кожен знайде свій ідеальний смак. У цій добірці - перевірені рецепти, які завжди вдаються.
Пишні сирники з манкою
Інгредієнти:
- сир кисломолочний - 250 г;
- яйце - 1 шт.;
- манна крупа - 1-2 ст. л. (залежно від вологості сиру);
- цукор - 1,5-2 ст. л.;
- дрібка солі;
- дрібка ваніліну;
- борошно (для панірування) - 2 ст. л.;
- олія для смаження - 25 мл.
Приготування:
- Сир розімніть виделкою до однорідної консистенції.
- Додайте яйце, цукор, ванілін і сіль. Добре перемішайте.
- Вмішайте манну крупу й залиште масу на 15 хвилин, щоб манка набухла.
- Сформуйте із сирної маси «ковбаску» й поділіть її на 6-7 частин.
- З кожної частини сформуйте сирник, обваляйте його в борошні.
- Обсмажте сирники на середньому вогні в розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Викладіть готові сирники на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир.
Порада: подавайте сирники теплими зі сметаною, варенням або свіжими ягодами.
Ніжні сирники без яєць
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 9% - 400 г;
- борошно - 50 г (+ трохи для панірування);
- цукор - 1-2 ч. л.;
- дрібка солі;
- олія - 3 ст. л.
Приготування:
- У мисці змішайте сир, сіль, цукор і борошно до однорідної маси.
- Сформуйте з сирної маси «ковбаску» та наріжте її на рівні кружечки.
- Кожен сирник обваляйте в борошні.
- Розігрійте сковороду та налийте олію.
- Викладіть сирники в гарячу олію та обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки: спочатку з одного боку (3–4 хвилини), потім переверніть і підсмажте з іншого.
Порада: подавайте ніжні сирники теплими зі сметаною, медом або улюбленим джемом
Солоні сирники з твердим сиром
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 9% - 250 г;
- яйце - 1 шт.;
- борошно - 3 ст. л.;
- сир твердий - 70 г;
- сіль - за смаком;
- олія - 50 мл.
Приготування:
- Перекладіть кисломолочний сир у миску та розімніть виделкою.
- Яйце злегка збийте й додайте до сиру.
- Твердий сир натріть на великій тертці та змішайте з сирною масою.
- Посоліть і поступово додайте борошно, замішуючи м’яке тісто.
- Сформуйте з тіста сирники потрібної форми.
- Обсмажте їх на розігрітій олії з двох боків до золотистої скоринки.
Порада: подавайте солоні сирники теплими - вони чудово смакують із сметаною, зеленню або часниковим соусом
ПП-сирники на пару
Інгредієнти:
- сир кисломолочний - 400 г;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 2 ст. л.;
- дрібка солі.
Приготування:
- Розімніть сир до однорідної консистенції.
- Додайте збиті яйця з дрібкою солі та ретельно перемішайте.
- Вмішайте борошно до утворення м’якої, злегка липкої маси.
- Підготуйте пароварку або каструлю з паровою решіткою. Форму для сирників за бажанням змастіть невеликою кількістю масла.
- Змочуючи руки у воді, сформуйте невеликі сирники й трохи їх приплюсніть.
- Викладіть сирники у форму, залишаючи між ними невеликі проміжки.
- Готуйте над киплячою водою 20 хвилин.
- Після приготування дайте сирникам охолонути 5-10 хвилин, і подавайте до столу.
Порада: подавайте ПП-сирники зі свіжими ягодами, йогуртом або медом - смачно й корисно!
Сирники з бананом
Інгредієнти:
- сир кисломолочний - 360 г;
- яйця - 2 шт.;
- цукор - 3 ст. л.;
- банани - 2 шт.;
- борошно - 12 ст. л.;
- олія - для смаження;
- кориця - для подачі.
Приготування:
- У мисці змішайте сир, яйця та цукор до однорідної консистенції.
- Окремо розімніть банани виделкою до стану пюре.
- Додайте бананову масу до сиру й добре перемішайте.
- Вмішайте борошно - тісто має стати м’яким, але не липким.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
- Сформуйте сирники та обсмажуйте їх по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Готові сирники подавайте теплими, посипавши корицею.
Порада: чудово смакують із медом, йогуртом або карамельним соусом
