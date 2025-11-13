Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів

$42.040.02
18:55 • 7750 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20935 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52731 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33992 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33740 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71205 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42852 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39398 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37431 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52742 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71214 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58182 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46873 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103807 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54946 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54893 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44720 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83091 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82654 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів

Київ • УНН

 • 58195 перегляди

УНН пропонує 8 веганських та безглютенових рецептів, що стимулюють покращення самопочуття, зниження навантаження на кишківник, нормалізацію ваги та покращення стану шкіри. Серед них: салат із зеленої квасолі та селери, салат з гарбуза та сочевиці, смажена часникова картопля, плов з дикого рису та грибів з журавлиною, салат зі смаженої моркви та трюфелі із фініків.

Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів

Безглютенові страви, це не тільки новий тренд, вони стимулюють покращення самопочуття, зниження навантаження на кишківник, нормалізацію ваги та покращення стану шкіри. УНН пропонує 8 веганських та безглютенових рецептів, щоб задовольнити всіх гостей та залишити смачний відбиток у серці кожного простими стравами.

Салат із зеленої квасолі та селери

Інгредієнти

  • 680 грам французької зеленої квасолі, обрізаної;
    • 1½ ст. ложки яблучного оцту;
      • 1½ ст. ложки діжонської гірчиці;
        • 1½ ст. ложки меду або кленового сиропу;
          • 1 ст. ложка тертого свіжого імбиру;
            • 1½ ч. ложки кошерної солі;
              • ⅓ склянки оливкової олії;
                • 3 склянки тонко нарізаної селери (4–6 великих стебел) + листя для подачі;
                  • 1 велике яблуко;
                    • 1 ст. ложка підсмаженого насіння кунжуту.

                      Приготування

                      Спочатку у велику каструлю налийте води та щедро посоліть, доведіть до кипіння. Додайте квасолю та готуйте на середньому вогні, варіть 3-5 хвилин, поки вона не стане яскравою та м’якою. Цей крок можна виконати за 48 годин, при цьому потрібно буде її висушити, після чого перекласти у контейнер та залишити у холодильнику.

                      В окремій мисці змішуйте оцет, гірчицю, мед, імбир і сіль, повільно вливаючи олію, доки суміш не стане однорідною.

                      Висушивши квасолю, додайте її, яблуко та селеру до миски з сумішшю, попередньо порізавши яблуко на тонкі полоски, приблизно 0,5 см завтовшки. Додайте насіння кунжуту, гарно перемішайте.

                      Для подачі перекладіть салат на тарілку, на полийте тим, що залишилось на дні миски. Можна прикрасити листям селери та кунжутом.

                      Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом11.11.25, 15:27 • 79628 переглядiв

                      Салат з гарбуза та сочевиці

                      Інгредієнти

                      • 1 маленький мускатний гарбуз (баттернат);
                        • 1 велика червона цибулина;
                          • 5 ст. ложок оливкової олії;
                            • 1¼ ч. ложки кошерної солі;
                              • ¾ ч. ложки гарам масала;
                                • 8 фініків без кісточок;
                                  • 2 ст. ложки яблучного оцту;
                                    • 230 г чорної сочевиці або 425 г зеленої сочевиці;
                                      • 2 склянки руколи (щільно набиті);
                                        • Шматочки лимону, для подачі.

                                          Приготування

                                          Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів та застеліть два деко пергаментом.

                                          Візьміть гарбуз, очистіть його від насіння та наріжте півмісяцями. Таким самим чином наріжте цибулю. Змішайте це у великій мисці, додаючи 2 ложки олії, сіль та гарам масалу. Розподіліть суміш на два деко. Збережіть миску для наступного кроку. Запікайте, приблизно 25 хвилин, доки гарбуз не стане мʼяким, а овочі на нижньому деко не підрумʼянеться. Поміняйте місцями деко, як пройде половина часу. Дайте суміші охолонути.

                                          Поки овочі охолоджується, додайте у миску дрібно нарізані фініки, оцет, 3 ложки олії та ¼ ложки гарам масала. Обережно розімніть половину фініків, після чого додайте запечені овочі, промиту сочевицю, руколу та сіль. Змішайте.

                                          Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою10.11.25, 16:34 • 106886 переглядiв

                                          Смажена часникова картопля

                                          Інгредієнти

                                          • 1,1 кг середньої червоної картоплі;
                                            • 6 зубчиків часнику;
                                              • ⅓ склянки оливкової олії;
                                                • 1 чайна ложка кошерної солі;
                                                  • чорний перець;
                                                    • свіжа петрушка;

                                                      Приготування

                                                      Розігрійте духовку до 190 градусів. Наріжте картоплю на четвертинки. Подрібніть часник, після чого змішайте у мисці з картоплею; додайте оливкову олію, сіль та перець по смаку.

                                                      Викладіть суміш на деко в один шар. Запікайте 45 хвилин, доки картопля не стане мʼякою в середні та хрумкою ззовні.

                                                      Для подачі посипте картоплю подрібленою петрушкою. Смачного!

                                                      Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком07.11.25, 15:34 • 62273 перегляди

                                                      Плов з дикого рису та грибів з журавлиною

                                                      Інгредієнти

                                                      • 1 ½ склянки суміші довгозерного та дикого рису;
                                                        • ¾ склянки сушеної журавлини;
                                                          • 3 столові ложки оливкової олії;
                                                            • 1 велика цибулина;
                                                              • 450 г будь-яких грибів;
                                                                • сіль і свіжомелений чорний перець за смаком;
                                                                  • ½ склянки сухого білого вина;
                                                                    • свіжа петрушка;
                                                                      • свіжий естрагон, можна замінити базиліком або орегано.

                                                                        Приготування

                                                                        Приготуйте суміш рису, як вказано на упаковці, після чого додайте журавлину, накрийте кришкою та залиште на 10 хвилин.

                                                                        Розігрійте велику сковороду, додайте олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю, готуйте 4-5 хвилин поки вона не стане прозорою. Додайте нарізані гриби, сіль та перець, готуйте 6-8 хвилин, доки гриби не стануть мʼякими. Влийте вино, та тушкуйте до його випаровування. Додайте подрібнені петрушку та естрагон.

                                                                        Змішайте рис та гриби, можна подавати. 

                                                                        Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради05.11.25, 13:38 • 53025 переглядiв

                                                                        Салат зі смаженої моркви

                                                                        Інгредієнти

                                                                        • 900 г різнокольорової моркви;
                                                                          • 4 великі цибулини-шалотки;
                                                                            • 5 гілочок свіжого чебрецю;
                                                                              • 2 ст. л. оливкової олії;
                                                                                • 1 ч. л. солі;
                                                                                  • ¼ ч. л. свіжо-меленого чорного перцю;
                                                                                    • ¼ ч. л. подрібненого червоного перцю (чилі);
                                                                                      • 2 ч. л. тертої лимонної цедри.

                                                                                        Приготування

                                                                                        Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів. Та застеліть деко пергаментом. Очищену моркву поріжте навпіл, при цьому збережіть бадилля, хвостик моркви. Викладіть моркву, шалот і гілочки чебрецю на деко.

                                                                                        Готуємо заправку. Змішуємо олію, сіль, чорний та червоний перець. Гарно перемішайте з овочами, що б овочі повністю вкрилися приправами рівномірно. Щільно накрийте деко фольгою та запікайте 15 хвилин.

                                                                                        Поки овочі запікаються, промийте і обсушіть бадилля моркви, подрібніть та додайте ⅓ склянки зелені.

                                                                                        Зніміть фольгу й запікайте ще 25-30 хвилин, доки морква не стане мʼякою.

                                                                                        Переходимо до подачі. Залиште овочі відпочити 10 хвилин на деко. перекладіть на тарілку, посипте лимонною цедрою та подрібленим бадиллям моркви. Збризніть оливковою олією та посоліть.

                                                                                        Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів04.11.25, 15:50 • 62029 переглядiв

                                                                                        Трюфелі із фініків

                                                                                        Інгредієнти

                                                                                        • 13-15 шт. фініків без кісточок;
                                                                                          • ¼ склянки мигдалевого борошна;
                                                                                            • ¼ склянки тахіні;
                                                                                              • 225 г гірко-солодкого шоколаду;
                                                                                                • 1 ст. л. кокосової олії;
                                                                                                  • Дрібка морської солі.

                                                                                                    Приготування

                                                                                                    Подрібніть фініки, мигдалеве борошно та тахіні до однорідної маси. З суміші сформуйте невеликі кульки. Помістіть трюфелі у холодильник, доки готуватимете покриття.

                                                                                                    У миску помістіть подрібнений шоколад та кокосову олію. Розтопіть у мікрохвильовці, перемішуючи кожні 30 секунд. Загалом розтоплюйте протягом 90 секунд. Дайте шоколаду охолонути до кімнатної температури, приблизно 15 хвилин.

                                                                                                    Обережно занурте трюфелі у шоколад, це можна зробити за допомогою вилки. Викладіть трюфелі на тарілку. Полийте шоколадом, що залишився та посипте сіллю.

                                                                                                    Зачекайте поки шоколад затвердіє, можна покласти в холодильник. 

                                                                                                    Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів03.11.25, 14:26 • 4902 перегляди

                                                                                                    Олександра Месенко

