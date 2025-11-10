Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10606 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26853 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35107 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52459 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33926 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50463 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41460 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26289 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52460 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45898 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50463 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41460 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6056 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30024 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35288 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60990 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136981 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою

Київ • УНН

 • 94156 перегляди

Представлено п'ять оригінальних рецептів страв з редькою, які українці люблять подавати до столу. Серед них салати з яйцями, яблуками, морквою та шинкою, а також суп з редьки з пшоном.

Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою

Редька займає гідне місце у списку продуктів, які українці люблять подавати до столу як під час свят, так і під час звичайних обідів або ж вечерь. І тепер, коли не за горами Різдвяний піст, УНН розповість про п’ять оригінальних рецептів страв із додаванням редьки. 

Салат з редьки і яєць

Інгредієнти на 4 порції:

• 2 варені яйця;

• 8 шт. редиса або 1 шт. редьки;

• 1 невелика баночка консервованої кукурудзи;

• 1 салатний мікс: майнгольд, булл блад, шпинат;

• 1 свіжий огірок;

• оливкова олія;

• лимонний сік;

• сіль;

• чорний перець.

Приготування:

1. Редис, огірок і салатний мікс промити, обсушити на рушнику. Викласти різнокольоровий салат на пласку тарілку. 

2. Зверху покласти кружечки варених яєць. Додати сіль, перець та кружки огірка. Також варену кукурудзу, кружки редиса. Спеції за смаком.

3. В якості заправки використати оливкову олію і лимонний сік.

Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком07.11.25, 15:34 • 61004 перегляди

Вітамінний салат з редькою і яблуком

Інгредієнти на 3-4 порції:

• 100 г пекінської капусти;

• 200 г редьки та редиски;

• 1 велике яблуко;

• 1/2 лимон, сік;

• 3-4 ст. л. олії (соняшникова, оливкова, гірчична на ваш вибір або їх суміш);

• сіль, білий перець;

• декор: мікрогрін горошку.

Приготування:

 1. Підготувати усі інгредієнти. Капусту та яблуко помити, висушити. Редьку та редиску помити, редьку почистити. Дрібно нарізати капусту.

2. Яблука почистити від шкірки, натирати на великій стороні тертки, одразу витискати на яблуко сік лимона, щоб воно не потемніло. Редиску та редьку також потерти на тій самій тертці, дві редиски залишити цілими і нарізати четвертинками.

3. Акуратно перемішати капусту, терті яблука, редьку та редиску. Посолити, поперчити, додати олію за смаком. Перемішати знову. Тепер прикрасити четвертинами редиски та мікрогріном. Подавати свіжо приготованим.

Салат з червоної редьки

Інгредієнти на 3-4 порції:

• 200 г редьки;

• 1 середня морква;

• 0,5 ч. л. гірчиці;

• 1 ст. л. лимонного соку;

• 1 ч. л. меду;

• 4 ст. л. оливкової олії;

• сіль, чорний мелений перець (за смаком).

Приготування:

1. Очищені редьку та моркву натерти на терці для моркви по-корейськи.

2. У глибоку миску викласти: гірчицю, лимонний сік, мед, оливкову олію, сіль та перець. ретельно перемішати до однорідної суміші.

3. Заправити овочі і дати салату настоятися мінімум 10 хвилин, щоб овочі добре промаринувалися. 

Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів04.11.25, 15:50 • 61920 переглядiв

Салат з чорної редьки

Інгредієнти на 2-3 порції:

• 1 (200 г) чорна редька;

• 1 невелика морква;

• 1 яблуко;

• 150 г шинки;

• сіль;

• 1 ч. л. цукру;

• 4-5 ст. л. сметани або майонезу.

Приготування:

1. Редьку очистити, помити та натерши на великій тертці, залити холодною водою на 10 хвилин для видалення гіркоти. 

2. Віджати, злити воду, додати порізану брусочками шинку, натерту на великій тертці моркву, очищене і порізане шматочками яблуко. 

3. Заправити сметаною або майонезом, за смаком додати сіль та цукор. Перемішати.

Суп з редьки з пшоном

Інгредієнти на 4 порції:

• 1 (приблизно 120 г) редька;

• 1 морква;

• 1 цибуля ріпчаста;

• 1 ст. ложка олії;

• 1 (приблизно 100 г) картопля;

• 40 г пшоно;

• 1 помідор;

• сіль, перець, м'ята

• 1.3 л води.

Приготування: 

1. Помити і почистити овочі. Редьку та моркву натирти на тертці. Цибулю та картоплю порізати кубиками.

2. У сотейник налити олію, закинути редьку та моркву. Томити, періодично помішуючи, хвилин 10.

3. Додати цибулю, перемішати. Додати картоплю, промити пшоно. Залити водою та варити до готовності картоплі. Помідори нарізати кубиками. Закинути в суп та варити ще 5 хвилин. Посолити і додати спеції. При подачі посипаємо зеленню.

Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів03.11.25, 14:26 • 4844 перегляди

Павло Зінченко

ЛайфхакиПублікаціїКулінар