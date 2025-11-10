Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою

Редька займає гідне місце у списку продуктів, які українці люблять подавати до столу як під час свят, так і під час звичайних обідів або ж вечерь. І тепер, коли не за горами Різдвяний піст, УНН розповість про п’ять оригінальних рецептів страв із додаванням редьки.

Салат з редьки і яєць

Інгредієнти на 4 порції:

• 2 варені яйця;

• 8 шт. редиса або 1 шт. редьки;

• 1 невелика баночка консервованої кукурудзи;

• 1 салатний мікс: майнгольд, булл блад, шпинат;

• 1 свіжий огірок;

• оливкова олія;

• лимонний сік;

• сіль;

• чорний перець.

Приготування:

1. Редис, огірок і салатний мікс промити, обсушити на рушнику. Викласти різнокольоровий салат на пласку тарілку.

2. Зверху покласти кружечки варених яєць. Додати сіль, перець та кружки огірка. Також варену кукурудзу, кружки редиса. Спеції за смаком.

3. В якості заправки використати оливкову олію і лимонний сік.

Вітамінний салат з редькою і яблуком

Інгредієнти на 3-4 порції:

• 100 г пекінської капусти;

• 200 г редьки та редиски;

• 1 велике яблуко;

• 1/2 лимон, сік;

• 3-4 ст. л. олії (соняшникова, оливкова, гірчична на ваш вибір або їх суміш);

• сіль, білий перець;

• декор: мікрогрін горошку.

Приготування:

1. Підготувати усі інгредієнти. Капусту та яблуко помити, висушити. Редьку та редиску помити, редьку почистити. Дрібно нарізати капусту.

2. Яблука почистити від шкірки, натирати на великій стороні тертки, одразу витискати на яблуко сік лимона, щоб воно не потемніло. Редиску та редьку також потерти на тій самій тертці, дві редиски залишити цілими і нарізати четвертинками.

3. Акуратно перемішати капусту, терті яблука, редьку та редиску. Посолити, поперчити, додати олію за смаком. Перемішати знову. Тепер прикрасити четвертинами редиски та мікрогріном. Подавати свіжо приготованим.

Салат з червоної редьки

Інгредієнти на 3-4 порції:

• 200 г редьки;

• 1 середня морква;

• 0,5 ч. л. гірчиці;

• 1 ст. л. лимонного соку;

• 1 ч. л. меду;

• 4 ст. л. оливкової олії;

• сіль, чорний мелений перець (за смаком).

Приготування:

1. Очищені редьку та моркву натерти на терці для моркви по-корейськи.

2. У глибоку миску викласти: гірчицю, лимонний сік, мед, оливкову олію, сіль та перець. ретельно перемішати до однорідної суміші.

3. Заправити овочі і дати салату настоятися мінімум 10 хвилин, щоб овочі добре промаринувалися.

Салат з чорної редьки

Інгредієнти на 2-3 порції:

• 1 (200 г) чорна редька;

• 1 невелика морква;

• 1 яблуко;

• 150 г шинки;

• сіль;

• 1 ч. л. цукру;

• 4-5 ст. л. сметани або майонезу.

Приготування:

1. Редьку очистити, помити та натерши на великій тертці, залити холодною водою на 10 хвилин для видалення гіркоти.

2. Віджати, злити воду, додати порізану брусочками шинку, натерту на великій тертці моркву, очищене і порізане шматочками яблуко.

3. Заправити сметаною або майонезом, за смаком додати сіль та цукор. Перемішати.

Суп з редьки з пшоном

Інгредієнти на 4 порції:

• 1 (приблизно 120 г) редька;

• 1 морква;

• 1 цибуля ріпчаста;

• 1 ст. ложка олії;

• 1 (приблизно 100 г) картопля;

• 40 г пшоно;

• 1 помідор;

• сіль, перець, м'ята

• 1.3 л води.

Приготування:

1. Помити і почистити овочі. Редьку та моркву натирти на тертці. Цибулю та картоплю порізати кубиками.

2. У сотейник налити олію, закинути редьку та моркву. Томити, періодично помішуючи, хвилин 10.

3. Додати цибулю, перемішати. Додати картоплю, промити пшоно. Залити водою та варити до готовності картоплі. Помідори нарізати кубиками. Закинути в суп та варити ще 5 хвилин. Посолити і додати спеції. При подачі посипаємо зеленню.

