Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой

$41.980.11
48.510.02
ukenru
13:36 • 11948 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 16167 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 18098 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 33106 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 68262 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 38862 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 42468 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38254 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30533 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54319 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский08:49 • 15288 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго08:51 • 13434 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление09:27 • 30964 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 30741 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 34832 просмотра
публикации
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 11948 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27 • 8332 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 16168 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 68262 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 138731 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Николя Саркози
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Франция
Великобритания
Германия
Бразилия
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25 • 5022 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 30987 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 60955 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 108929 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 176821 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Микоян МиГ-29
Грибы
Фильм

Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Представлено пять оригинальных рецептов блюд с редькой, которые украинцы любят подавать к столу. Среди них салаты с яйцами, яблоками, морковью и ветчиной, а также суп из редьки с пшеном.

Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой

Редька занимает достойное место в списке продуктов, которые украинцы любят подавать к столу как во время праздников, так и во время обычных обедов или ужинов. И теперь, когда не за горами Рождественский пост, УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах блюд с добавлением редьки. 

Салат из редьки и яиц

Ингредиенты на 4 порции:

• 2 вареных яйца;

• 8 шт. редиса или 1 шт. редьки;

• 1 небольшая баночка консервированной кукурузы;

• 1 салатный микс: майнгольд, булл блад, шпинат;

• 1 свежий огурец;

• оливковое масло;

• лимонный сок;

• соль;

• черный перец.

Приготовление:

1. Редис, огурец и салатный микс промыть, обсушить на полотенце. Выложить разноцветный салат на плоскую тарелку. 

2. Сверху положить кружочки вареных яиц. Добавить соль, перец и кружки огурца. Также вареную кукурузу, кружки редиса. Специи по вкусу.

3. В качестве заправки использовать оливковое масло и лимонный сок.

Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом07.11.25, 15:34 • 59424 просмотра

Витаминный салат с редькой и яблоком

Ингредиенты на 3-4 порции:

• 100 г пекинской капусты;

• 200 г редьки и редиса;

• 1 большое яблоко;

• 1/2 лимон, сок;

• 3-4 ст. л. масла (подсолнечное, оливковое, горчичное на ваш выбор или их смесь);

• соль, белый перец;

• декор: микрогрин горошка.

Приготовление:

 1. Подготовить все ингредиенты. Капусту и яблоко помыть, высушить. Редьку и редис помыть, редьку почистить. Мелко нарезать капусту.

2. Яблоки почистить от кожуры, натереть на крупной терке, сразу выдавить на яблоко сок лимона, чтобы оно не потемнело. Редис и редьку также потереть на той же терке, две редиски оставить целыми и нарезать четвертинками.

3. Аккуратно перемешать капусту, тертые яблоки, редьку и редис. Посолить, поперчить, добавить масло по вкусу. Перемешать снова. Теперь украсить четвертинками редиса и микрогрином. Подавать свежеприготовленным.

Салат из красной редьки

Ингредиенты на 3-4 порции:

• 200 г редьки;

• 1 средняя морковь;

• 0,5 ч. л. горчицы;

• 1 ст. л. лимонного сока;

• 1 ч. л. меда;

• 4 ст. л. оливкового масла;

• соль, черный молотый перец (по вкусу).

Приготовление:

1. Очищенные редьку и морковь натереть на терке для моркови по-корейски.

2. В глубокую миску выложить: горчицу, лимонный сок, мед, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешать до однородной смеси.

3. Заправить овощи и дать салату настояться минимум 10 минут, чтобы овощи хорошо промариновались. 

Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов04.11.25, 15:50 • 61424 просмотра

Салат из черной редьки

Ингредиенты на 2-3 порции:

• 1 (200 г) черная редька;

• 1 небольшая морковь;

• 1 яблоко;

• 150 г ветчины;

• соль;

• 1 ч. л. сахара;

• 4-5 ст. л. сметаны или майонеза.

Приготовление:

1. Редьку очистить, помыть и натерев на крупной терке, залить холодной водой на 10 минут для удаления горечи. 

2. Отжать, слить воду, добавить порезанную брусочками ветчину, натертую на крупной терке морковь, очищенное и порезанное кусочками яблоко. 

3. Заправить сметаной или майонезом, по вкусу добавить соль и сахар. Перемешать.

Суп из редьки с пшеном

Ингредиенты на 4 порции:

• 1 (примерно 120 г) редька;

• 1 морковь;

• 1 лук репчатый;

• 1 ст. ложка масла;

• 1 (примерно 100 г) картофель;

• 40 г пшено;

• 1 помидор;

• соль, перец, мята

• 1.3 л воды.

Приготовление: 

1. Помыть и почистить овощи. Редьку и морковь натереть на терке. Лук и картофель порезать кубиками.

2. В сотейник налить масло, закинуть редьку и морковь. Томить, периодически помешивая, минут 10.

3. Добавить лук, перемешать. Добавить картофель, промыть пшено. Залить водой и варить до готовности картофеля. Помидоры нарезать кубиками. Закинуть в суп и варить еще 5 минут. Посолить и добавить специи. При подаче посыпаем зеленью.

Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов03.11.25, 14:26 • 4702 просмотра

Антонина Туманова

ЛайфхакиКулинар