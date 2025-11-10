Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
Представлено пять оригинальных рецептов блюд с редькой, которые украинцы любят подавать к столу. Среди них салаты с яйцами, яблоками, морковью и ветчиной, а также суп из редьки с пшеном.
Редька занимает достойное место в списке продуктов, которые украинцы любят подавать к столу как во время праздников, так и во время обычных обедов или ужинов. И теперь, когда не за горами Рождественский пост, УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах блюд с добавлением редьки.
Салат из редьки и яиц
Ингредиенты на 4 порции:
• 2 вареных яйца;
• 8 шт. редиса или 1 шт. редьки;
• 1 небольшая баночка консервированной кукурузы;
• 1 салатный микс: майнгольд, булл блад, шпинат;
• 1 свежий огурец;
• оливковое масло;
• лимонный сок;
• соль;
• черный перец.
Приготовление:
1. Редис, огурец и салатный микс промыть, обсушить на полотенце. Выложить разноцветный салат на плоскую тарелку.
2. Сверху положить кружочки вареных яиц. Добавить соль, перец и кружки огурца. Также вареную кукурузу, кружки редиса. Специи по вкусу.
3. В качестве заправки использовать оливковое масло и лимонный сок.
Витаминный салат с редькой и яблоком
Ингредиенты на 3-4 порции:
• 100 г пекинской капусты;
• 200 г редьки и редиса;
• 1 большое яблоко;
• 1/2 лимон, сок;
• 3-4 ст. л. масла (подсолнечное, оливковое, горчичное на ваш выбор или их смесь);
• соль, белый перец;
• декор: микрогрин горошка.
Приготовление:
1. Подготовить все ингредиенты. Капусту и яблоко помыть, высушить. Редьку и редис помыть, редьку почистить. Мелко нарезать капусту.
2. Яблоки почистить от кожуры, натереть на крупной терке, сразу выдавить на яблоко сок лимона, чтобы оно не потемнело. Редис и редьку также потереть на той же терке, две редиски оставить целыми и нарезать четвертинками.
3. Аккуратно перемешать капусту, тертые яблоки, редьку и редис. Посолить, поперчить, добавить масло по вкусу. Перемешать снова. Теперь украсить четвертинками редиса и микрогрином. Подавать свежеприготовленным.
Салат из красной редьки
Ингредиенты на 3-4 порции:
• 200 г редьки;
• 1 средняя морковь;
• 0,5 ч. л. горчицы;
• 1 ст. л. лимонного сока;
• 1 ч. л. меда;
• 4 ст. л. оливкового масла;
• соль, черный молотый перец (по вкусу).
Приготовление:
1. Очищенные редьку и морковь натереть на терке для моркови по-корейски.
2. В глубокую миску выложить: горчицу, лимонный сок, мед, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешать до однородной смеси.
3. Заправить овощи и дать салату настояться минимум 10 минут, чтобы овощи хорошо промариновались.
Салат из черной редьки
Ингредиенты на 2-3 порции:
• 1 (200 г) черная редька;
• 1 небольшая морковь;
• 1 яблоко;
• 150 г ветчины;
• соль;
• 1 ч. л. сахара;
• 4-5 ст. л. сметаны или майонеза.
Приготовление:
1. Редьку очистить, помыть и натерев на крупной терке, залить холодной водой на 10 минут для удаления горечи.
2. Отжать, слить воду, добавить порезанную брусочками ветчину, натертую на крупной терке морковь, очищенное и порезанное кусочками яблоко.
3. Заправить сметаной или майонезом, по вкусу добавить соль и сахар. Перемешать.
Суп из редьки с пшеном
Ингредиенты на 4 порции:
• 1 (примерно 120 г) редька;
• 1 морковь;
• 1 лук репчатый;
• 1 ст. ложка масла;
• 1 (примерно 100 г) картофель;
• 40 г пшено;
• 1 помидор;
• соль, перец, мята
• 1.3 л воды.
Приготовление:
1. Помыть и почистить овощи. Редьку и морковь натереть на терке. Лук и картофель порезать кубиками.
2. В сотейник налить масло, закинуть редьку и морковь. Томить, периодически помешивая, минут 10.
3. Добавить лук, перемешать. Добавить картофель, промыть пшено. Залить водой и варить до готовности картофеля. Помидоры нарезать кубиками. Закинуть в суп и варить еще 5 минут. Посолить и добавить специи. При подаче посыпаем зеленью.
