Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой

Редька занимает достойное место в списке продуктов, которые украинцы любят подавать к столу как во время праздников, так и во время обычных обедов или ужинов. И теперь, когда не за горами Рождественский пост, УНН расскажет о пяти оригинальных рецептах блюд с добавлением редьки.

Салат из редьки и яиц

Ингредиенты на 4 порции:

• 2 вареных яйца;

• 8 шт. редиса или 1 шт. редьки;

• 1 небольшая баночка консервированной кукурузы;

• 1 салатный микс: майнгольд, булл блад, шпинат;

• 1 свежий огурец;

• оливковое масло;

• лимонный сок;

• соль;

• черный перец.

Приготовление:

1. Редис, огурец и салатный микс промыть, обсушить на полотенце. Выложить разноцветный салат на плоскую тарелку.

2. Сверху положить кружочки вареных яиц. Добавить соль, перец и кружки огурца. Также вареную кукурузу, кружки редиса. Специи по вкусу.

3. В качестве заправки использовать оливковое масло и лимонный сок.

Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом

Витаминный салат с редькой и яблоком

Ингредиенты на 3-4 порции:

• 100 г пекинской капусты;

• 200 г редьки и редиса;

• 1 большое яблоко;

• 1/2 лимон, сок;

• 3-4 ст. л. масла (подсолнечное, оливковое, горчичное на ваш выбор или их смесь);

• соль, белый перец;

• декор: микрогрин горошка.

Приготовление:

1. Подготовить все ингредиенты. Капусту и яблоко помыть, высушить. Редьку и редис помыть, редьку почистить. Мелко нарезать капусту.

2. Яблоки почистить от кожуры, натереть на крупной терке, сразу выдавить на яблоко сок лимона, чтобы оно не потемнело. Редис и редьку также потереть на той же терке, две редиски оставить целыми и нарезать четвертинками.

3. Аккуратно перемешать капусту, тертые яблоки, редьку и редис. Посолить, поперчить, добавить масло по вкусу. Перемешать снова. Теперь украсить четвертинками редиса и микрогрином. Подавать свежеприготовленным.

Салат из красной редьки

Ингредиенты на 3-4 порции:

• 200 г редьки;

• 1 средняя морковь;

• 0,5 ч. л. горчицы;

• 1 ст. л. лимонного сока;

• 1 ч. л. меда;

• 4 ст. л. оливкового масла;

• соль, черный молотый перец (по вкусу).

Приготовление:

1. Очищенные редьку и морковь натереть на терке для моркови по-корейски.

2. В глубокую миску выложить: горчицу, лимонный сок, мед, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешать до однородной смеси.

3. Заправить овощи и дать салату настояться минимум 10 минут, чтобы овощи хорошо промариновались.

Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов

Салат из черной редьки

Ингредиенты на 2-3 порции:

• 1 (200 г) черная редька;

• 1 небольшая морковь;

• 1 яблоко;

• 150 г ветчины;

• соль;

• 1 ч. л. сахара;

• 4-5 ст. л. сметаны или майонеза.

Приготовление:

1. Редьку очистить, помыть и натерев на крупной терке, залить холодной водой на 10 минут для удаления горечи.

2. Отжать, слить воду, добавить порезанную брусочками ветчину, натертую на крупной терке морковь, очищенное и порезанное кусочками яблоко.

3. Заправить сметаной или майонезом, по вкусу добавить соль и сахар. Перемешать.

Суп из редьки с пшеном

Ингредиенты на 4 порции:

• 1 (примерно 120 г) редька;

• 1 морковь;

• 1 лук репчатый;

• 1 ст. ложка масла;

• 1 (примерно 100 г) картофель;

• 40 г пшено;

• 1 помидор;

• соль, перец, мята

• 1.3 л воды.

Приготовление:

1. Помыть и почистить овощи. Редьку и морковь натереть на терке. Лук и картофель порезать кубиками.

2. В сотейник налить масло, закинуть редьку и морковь. Томить, периодически помешивая, минут 10.

3. Добавить лук, перемешать. Добавить картофель, промыть пшено. Залить водой и варить до готовности картофеля. Помидоры нарезать кубиками. Закинуть в суп и варить еще 5 минут. Посолить и добавить специи. При подаче посыпаем зеленью.

Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов