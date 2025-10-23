$41.760.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Доисторические ленивцы были гигантами и играли уникальную роль в экосистеме – исследование

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Окаменелые зубы гигантских ленивцев раскрывают их уникальную роль в тропических лесах ледникового периода. Эти животные были неутомимыми садовниками, распространяя семена и разрыхляя почву.

Доисторические ленивцы были гигантами и играли уникальную роль в экосистеме – исследование

Доисторический гигантский ленивец был "Голиафом" весом 6500 кг и "работал" неутомимым садовником в тропических лесах Южной Америки. Теперь об уникальной роли этих загадочных животных в экосистеме планеты рассказывают окаменелые зубы. Передает УНН со ссылкой на Biology Letters.

Детали

Доисторические гигантские ленивцы были вовсе не "курьезными волшебниками", как в известном мультфильме про ледниковый период, а трудолюбивыми и настойчивыми садовниками. Предки сегодняшних ленивцев принадлежали к самым крупным и разнообразным млекопитающим, когда-либо жившим на Земле.

Согласно недавнему исследованию, эти древние ленивцы играли ключевую роль в тропических лесах ледникового периода и были там в качестве "инженеров" экосистем.

Справка

Наземные ленивцы (Xenarthra; Folivora) были группой наземных млекопитающих, которые распространились из Южной в Центральную и Северную Америку во время Великого американского биотического обмена в конце кайнозоя, примерно 3 миллиона лет назад.

Самым крупным наземным ленивцем, зарегистрированным за всю историю, является Eremotherium, весом 6500 кг. Этот вид животных бродил по тропическим лесам и саваннам Южной Америки. Впоследствии он мигрировал по всей Центральной Америке и вдоль побережья Мексиканского залива Северной Америки

- объясняют исследователи. 

В настоящее время все существующие виды принадлежат только к двум родам: Choloepus, двупалые ленивцы (два вида), и Bradypus, трехпалые ленивцы (четыре вида). Обе группы ограничены древесными средами обитания неотропиков Южной и Центральной Америки и имеют общее пищевое и локомотивное поведение.

Современные ленивцы, которых часто изображают на детских принадлежностях – это медленные существа, которые живут довольно незаметно в тропических лесах Центральной и Южной Америки, прячутся на деревьях и питаются листьями.

На что влияли предки ленивцев миллионы лет назад 

Ученые Адитья Курре и Лариса ДеСантис исследовали микроскопические следы на ископаемых зубах вымерших видов ленивцев и нашли доказательства важной для того времени деятельности. Оказывается, животные играли значительную роль в распространении семян и в уходе за природой. Подобно современным тапирам, ленивцы доисторического периода были "садовниками тропического леса".

Доисторическая птица, когда-то считавшаяся вымершей, вернулась в Новую Зеландию29.08.23, 16:26 • 2473243 просмотра

Гигантские наземные ленивцы, Xenarthra, были травоядными животными, но специализировались также на особо твердой пище, как корни, клубни или грибы. У них были мощные способности к копанию, что согласуется с поиском пищи как над, так и под землей. Они разрыхляли почву и распространяли грибы, семена и другие организмы на большие расстояния.

Несколько иной была жизнь наземного ленивца Nothrotheriops shastensis.

Этот вид был привередливым и питался преимущественно пустынными растениями.

Наземный ленивец демонстрировал текстуры микроизноса зубов, более похожие на те, что есть у травоядных животных, питающихся листьями и древесными растениями. Этот узор подтверждает предыдущие исследования его окаменелого навоза, демонстрируя рацион, богатый пустынными растениями, такими как юкка, агава и солянка.

- объясняют авторы исследования.

Но и этот вид животных формировал растительность, а также помогал кустарниковым ландшафтам своей родины.

Исследователи подчеркивают, что вымирание гигантских ленивцев негативно повлияло на их среду. В настоящее время не хватает животных, которые способствовали бы здоровью и разнообразию тропических лесов.

Напомним

В Монголии нашли хорошо сохранившиеся останки старейшего известного пахицефалозавра Zavacephale rinpoche возрастом около 108 миллионов лет. Эта находка поможет понять эволюцию загадочной группы динозавров и их социальное поведение.

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС02.01.25, 22:06 • 103744 просмотра

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Грибы
Мексика
Южная Америка
Северная Америка