Доисторическая птица, когда-то считавшаяся вымершей, вернулась в Новую Зеландию

Детали

На прошлой неделе восемнадцать птиц такахэ, на протяжении десятилетий считавшейся вымершей, были выпущены в долину озера Вакатипу Ваймаори, альпийскую зону Южного острова Новой Зеландии, на склоны, где их не видели уже около 100 лет.

Для Нгаи Таху, племени, которому принадлежат эти земли и которому пришлось вести длительную юридическую тяжбу за их возвращение, это особенно важно, поскольку оно знаменует возвращение в дикую природу птиц, с которыми жили их предки, на землях, за которые они боролись, пишет издание.

Такахэ - необычные существа. Как и многие новозеландские птицы, они развивались без окружающих их местных наземных млекопитающих и адаптировались, чтобы заполнить экосистемные ниши, которые могли бы занять млекопитающие. Они не летают, имеют рост около 50 см и живут в горах. Судя по ископаемым останкам, их присутствие в Аотеароа восходит как минимум к доисторической эпохе плейстоцена.

В Новой Зеландии возвращение дикой популяции такахэ знаменует собой победу в области охраны природы и возвращение одного из самых редких существ в мире. Птицы были официально объявлены вымершими в 1898 году, а их и без того сократившаяся популяция была уничтожена прибытием животных-компаньонов европейских поселенцев: горностаев, кошек, хорьков и крыс. После их повторного открытия в 1948 году их число сейчас составляет около 500, при этом рост составляет примерно 8% в год.

Первоначально защитники природы собирали и искусственно инкубировали яйца, чтобы их не съели хищники. Когда птенцы вылупились, их кормили и воспитывали рабочие. После перехода на разведение птиц в неволе Департамент охраны природы (DOC) постепенно ввел их в несколько островных заповедников и национальных парков, вложив значительные средства в отлов и уничтожение вредителей, чтобы попытаться защитить птиц.

Если только что выпущенные пары приспособятся к своему новому дому, в департаменте надеются выпустить еще семь птиц в октябре и до 10 молодых такахэ в начале следующего года.

There’s a new wild population of #takahe in NZ! With Ngāi Tahu and supported by Fulton Hogan we’ve released 18 takahē to the Greenstone Valley near Queenstown - a site where they haven’t lived for over a century. Here’s the last pair heading off to their new home. #conservation pic.twitter.com/TVtZ5OUnC9

— Dr Andrew Digby (@takapodigs) August 25, 2023