Доісторичний птах, який колись вважався вимерлим, повернувся до Нової Зеландії

Минулого тижня вісімнадцять птахів такахе, що впродовж десятиліть вважався вимерлим, були випущені в долину озера Вакатіпу Ваймаорі, альпійську зону Південного острова Нової Зеландії, на схили, де їх не бачили вже близько 100 років.

Для Нгаї Таху, племені, якому належать ці землі і якому довелося вести тривалу юридичну тяганину за їхнє повернення, це особливо важливо, оскільки це знаменує повернення в дику природу птахів, з якими жили їхні предки, на землях, за які вони боролися, пише видання.

Такахе - незвичайні істоти. Як і багато новозеландських птахів, вони розвивалися без місцевих наземних ссавців, що оточували їх, і адаптувалися, щоб заповнити екосистемні ніші, які могли б зайняти ссавці. Вони не літають, мають зріст близько 50 см і живуть у горах. Судячи з викопних решток, їхня присутність в Аотеароа сягає щонайменше доісторичної епохи плейстоцену.

У Новій Зеландії повернення дикої популяції такахе знаменує собою перемогу в галузі охорони природи та повернення однієї з найрідкісніших істот у світі. Птахів офіційно оголосили вимерлими 1898 року, а їхню популяцію, що й без того скоротилася, знищило прибуття тварин-компаньйонів європейських поселенців: горностаїв, кішок, тхорів і щурів. Після їхнього повторного відкриття в 1948 році їхня кількість зараз становить близько 500, при цьому зростання становить приблизно 8% на рік.

Спочатку захисники природи збирали і штучно інкубували яйця, щоб їх не з'їли хижаки. Коли пташенята вилупилися, їх годували і виховували робітники. Після переходу на розведення птахів у неволі Департамент охорони природи (DOC) поступово запровадив їх у кілька острівних заповідників і національних парків, вклавши значні кошти у вилов і знищення шкідників, щоб спробувати захистити птахів.

Якщо щойно випущені пари пристосуються до своєї нової домівки, у департаменті сподіваються випустити ще сімох птахів у жовтні та до 10 молодих такахе на початку наступного року.

