Доісторичні лінивці були гігантами та відігравали унікальну роль в екосистемі - дослідження

Доісторичний гігантський лінивець був "Голіафом" вагою 6500 кг, і "працював" невтомним садівником у тропічних лісах Південної Америки. Тепер про унікальну роль цих загадкових тварин в екосистемі планети розповідають скам'янілі зуби. Передає УНН із посиланням на Вiology Letters.

Деталі

Доісторичні гігантські лінивці були зовсім не "курйозними чарівниками", як у відомому мультфільмі про льодовиковий період, а працьовитими і наполегливими садівниками. Предки сьогоднішніх лінивців належали до найбільших і найрізноманітніших ссавців, які коли-небудь жили на Землі.

Згідно з нещодавнім дослідженням, ці давні лінивці відігравали ключову роль у тропічних лісах льодовикового періоду, і були там у якості "інженерів" екосистем.

Довідка

Наземні лінивці (Xenarthra; Folivora) були групою наземних ссавців, які поширилися з Південної до Центральної та Північної Америки під час Великого американського біотичного обміну наприкінці кайнозою, приблизно 3 мільйони років тому.

Найбільшим наземним лінивцем, зареєстрованим за всю історію, є Eremotherium, вагою 6500 кг. Цей вид тварин бродив тропічними лісами та саванами Південної Америки. Згодом він мігрував по всій Центральній Америці та вздовж узбережжя Мексиканської затоки Північної Америки - пояснюють дослідники.

Наразі, усі існуючі види належать лише до двох родів: Choloepus, двопалі лінивці (два види), та Bradypus, трипалі лінивці (чотири види). Обидві групи обмежені деревними середовищами існування неотропіків Південної та Центральної Америки та мають спільну харчову та локомотивну поведінку.

Сучасні лінивці, яких часто зображують на дитячих приладдях – це повільні істоти, які живуть доволі непомітно у тропічних лісах Центральної та Південної Америки, ховаються на деревах і харчуються листям.

На що впливали предки лінивців мільйони років тому

Вчені Адітья Курре та Лариса ДеСантіс дослідили мікроскопічні сліди на викопних зубах вимерлих видів лінивців, і знайшли докази важливої для того часу діяльності. Виявляється, тварини відігравали значну роль у розповсюдженні насіння та у догляді за природою. Подібно до сучасних тапірів, лінивці доісторичного періоду були "садівниками тропічного лісу".

Гігантські наземні лінивці, Xenarthra, були травоїдними тваринами, але спеціалізувалися також на особливо твердій їжі, як коріння, бульби або гриби. У них були потужні здібності до копання, що узгоджується з пошуком їжі як над, так і під землею. Вони розпушували ґрунт і поширювали гриби, насіння та інші організми на великі відстані.

Дещо іншим було життя ґрунтового лінивця Nothrotheriops shastensis.

Цей вид був вибагливим і харчувався переважно пустельними рослинами.

Грунтовий лінивець демонстрував текстури мікрозносу зубів, більш схожі на ті, що є у травоїдних тварин, що харчуються листям та деревними рослинами. Цей візерунок підтверджує попередні дослідження його скам'янілого гною, демонструючи раціон, багатий на пустельні рослини, такі як юка, агава та солончак. - пояснюють автори дослідження.

Але й цей вид тварин формував рослинніст, а також допомагав чагарниковим ландшафтам своєї батьківщини.

Дослідники підкреслюють, що вимирання гігантських лінивців негативно вплинуло на їхнє середовище. Наразі бракує тварин, які сприяли б здоров'ю та різноманітності тропічних лісів.

Нагадаємо

