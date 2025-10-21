$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 1406 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 7738 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14259 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 16990 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17141 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17653 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16295 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 15056 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03 • 31074 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20588 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярные новости
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 11900 просмотра
Полный блэкаут в Чернигове после атаки РФ: водоканал объяснил, где брать воду21 октября, 03:55 • 8888 просмотра
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 6688 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24896 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 24018 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 24044 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 31074 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 38954 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 96090 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 67627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Венгрия
Будапешт
Соединённые Штаты
Университет культуры
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 3318 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24905 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 22972 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 79263 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 73882 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм
Financial Times

Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

На востоке Украины, в частности в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, ночью 23 октября ожидаются заморозки до 0-3 °С. ГСЧС объявила второй уровень опасности, призывая граждан к осторожности.

Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки

В ряде восточных областей Украины начались заморозки. В связи с этим объявлен второй уровень опасности, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Заморозки на востоке Украины! Ночью 23 октября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики Укргидрометцентра прогнозируют заморозки в воздухе 0–3 °С. Объявлен II уровень опасности, оранжевый! 

- сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС украинцев также призвали быть осторожными и доставать шарфики и пуховики.

Дополнение

В среду, 22 октября, на юге и западе Украины ожидается теплая погода. На остальной территории Украины будет холодно, возможны заморозки.

Ранее УНН сообщал, что 19 октября в Киевской области впервые в этом году выпал снег.

Первый снег на Вышгородщине выпал ночью. Люди пошли за грибами в лес, а наткнулись на снежную поляну 

- сообщают паблики.

Павел Зинченко

ОбществоПогода и окружающая среда
Грибы
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Донецкая область
Киевская область
Харьковская область
Луганская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина