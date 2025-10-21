Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки

В ряде восточных областей Украины начались заморозки. В связи с этим объявлен второй уровень опасности, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Заморозки на востоке Украины! Ночью 23 октября в Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики Укргидрометцентра прогнозируют заморозки в воздухе 0–3 °С. Объявлен II уровень опасности, оранжевый!

В ГСЧС украинцев также призвали быть осторожными и доставать шарфики и пуховики.

В среду, 22 октября, на юге и западе Украины ожидается теплая погода. На остальной территории Украины будет холодно, возможны заморозки.

Ранее УНН сообщал, что 19 октября в Киевской области впервые в этом году выпал снег.

Первый снег на Вышгородщине выпал ночью. Люди пошли за грибами в лес, а наткнулись на снежную поляну