На Україну чекає температурний контраст: де очікувати заморозки та дощі 22 жовтня
Київ • УНН
22 жовтня на півдні та заході України прогнозується тепла погода до +16 градусів, тоді як на решті території буде прохолодно, можливі заморозки. Локальні дощі пройдуть у Харківській, Луганській, Черкаській, Рівненській областях та ввечері на Київщині.
У середу, 22 жовтня, на півдні і заході України очікується тепла погода. На решті території України буде холодно, можливі заморозки. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Впродовж дня на півдні і заході України очікуються +12+16 градусів, але на Рівненщині очікується температура повітря очікується +8+11 градусів, зазначила Діденко.
На решті території України вдень у середу передбачається +7+12 градусів. Вночі +1+8 градусів, при проясненнях можливі заморозки. Локальні дощі будуть на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині, а також увечері у Київській області.
У Києві 22-го жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Без істотних опадів у столиці в середу
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 19 жовтня у Київській області вперше цього року випав сніг.
