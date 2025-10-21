На Україну чекає температурний контраст: де очікувати заморозки та дощі 22 жовтня

У середу, 22 жовтня, на півдні і заході України очікується тепла погода. На решті території України буде холодно, можливі заморозки. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Впродовж дня на півдні і заході України очікуються +12+16 градусів, але на Рівненщині очікується температура повітря очікується +8+11 градусів, зазначила Діденко.

На решті території України вдень у середу передбачається +7+12 градусів. Вночі +1+8 градусів, при проясненнях можливі заморозки. Локальні дощі будуть на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині, а також увечері у Київській області.

У Києві 22-го жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Без істотних опадів у столиці в середу