Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 7804 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 10058 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 11888 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 21688 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 19521 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 16605 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 28146 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 48433 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39498 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
На Україну чекає температурний контраст: де очікувати заморозки та дощі 22 жовтня

Київ • УНН

 • 166 перегляди

22 жовтня на півдні та заході України прогнозується тепла погода до +16 градусів, тоді як на решті території буде прохолодно, можливі заморозки. Локальні дощі пройдуть у Харківській, Луганській, Черкаській, Рівненській областях та ввечері на Київщині.

У середу, 22 жовтня, на півдні і заході України очікується тепла погода. На решті території України буде холодно, можливі заморозки. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Впродовж дня на півдні і заході України очікуються +12+16 градусів, але на Рівненщині очікується температура повітря очікується +8+11 градусів, зазначила Діденко.

На решті території України вдень у середу передбачається +7+12 градусів. Вночі +1+8 градусів, при проясненнях можливі заморозки. Локальні дощі будуть на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині, а також увечері у Київській області.

У Києві 22-го жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Без істотних опадів у столиці в середу

- уточнила синоптик.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 19 жовтня у Київській області вперше цього року випав сніг.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Рівненська область
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Луганська область
Україна
Київ