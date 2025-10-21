Украину ждет температурный контраст: где ожидать заморозки и дожди 22 октября

В среду, 22 октября, на юге и западе Украины ожидается теплая погода. На остальной территории Украины будет холодно, возможны заморозки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В течение дня на юге и западе Украины ожидаются +12+16 градусов, но в Ровенской области ожидается температура воздуха +8+11 градусов, отметила Диденко.

На остальной территории Украины днем в среду предполагается +7+12 градусов. Ночью +1+8 градусов, при прояснениях возможны заморозки. Локальные дожди будут в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской областях, а также вечером в Киевской области.

В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Без существенных осадков в столице в среду