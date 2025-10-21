Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки

У низці східних областей України почалися заморозки. У зв’язку з цим оголошено другий рівень небезпеки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Заморозки на сході України! Вночі 23 жовтня у Харківській, Донецькій та Луганській областях синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки в повітрі 0–3 °С. Оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий!

У ДСНС українців також закликали бути обережними та діставати шарфики й пуховики.

У середу, 22 жовтня, на півдні і заході України очікується тепла погода. На решті території України буде холодно, можливі заморозки.

Раніше УНН повідомляв, що 19 жовтня у Київській області вперше цього року випав сніг.

Перший сніг на Вишгородщині випав вночі. Люди пішли по гриби до лісу, а натрапили на сніжну галявину