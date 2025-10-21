$41.760.03
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9574 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14850 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17552 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17627 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17876 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16467 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15100 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31540 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20622 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 12185 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду21 жовтня, 03:55 • 9462 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено21 жовтня, 05:40 • 7218 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25258 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24480 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24787 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 31540 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 39307 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 96443 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 68004 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 3674 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25528 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 23146 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 79436 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 74036 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки

Київ • УНН

 • 2292 перегляди

На сході України, зокрема у Харківській, Донецькій та Луганській областях, вночі 23 жовтня очікуються заморозки до 0-3 °С. ДСНС оголосила другий рівень небезпеки, закликаючи громадян до обережності.

Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки

У низці східних областей України почалися заморозки. У зв’язку з цим оголошено другий рівень небезпеки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Заморозки на сході України! Вночі 23 жовтня у Харківській, Донецькій та Луганській областях синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки в повітрі 0–3 °С. Оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий! 

- повідомили в ДСНС.

У ДСНС українців також закликали бути обережними та діставати шарфики й пуховики.

Доповнення

У середу, 22 жовтня, на півдні і заході України очікується тепла погода. На решті території України буде холодно, можливі заморозки.

Раніше УНН повідомляв, що 19 жовтня у Київській області вперше цього року випав сніг.

Перший сніг на Вишгородщині випав вночі. Люди пішли по гриби до лісу, а натрапили на сніжну галявину 

- повідомляють пабліки.

Павло Зінченко

