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В сети показали последствия поражения российского завода "Титан-Баррикады" украинскими ракетами Flamingo

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

В сети опубликовали спутниковое фото завода "Титан-Баррикады" в Волгограде, которое показывает последствия поражения двумя ракетами FP-5 Flamingo украинского производства. Ранее президент Зеленский подтвердил успешный удар по предприятию, производящему компоненты для ракетных комплексов.

В сети показали последствия поражения российского завода "Титан-Баррикады" украинскими ракетами Flamingo
Фото: Exilenova+

В сети показали спутниковый снимок завода "Титан-Баррикады" в российском Волгограде, на котором видны последствия попаданий двух ракет FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point, пишет УНН.

Ранее Зеленский сообщил, что ракеты FP-5 "Фламинго" в ночь на 27 июня успешно поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

На фото, опубликованном OSINT-аналитиками в Telegram-канале Exilenova+, видны два частично разрушенных помещения.

Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+

"Последствия поражения ракетами украинского производства FP-5 Flamingo по критически важному предприятию военно-промышленного комплекса рф — заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде", — говорится в подписи к фото.

Завод "Титан-Баррикады" изготавливает самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Также на заводе изготавливают пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", артиллерийские гаубицы крупного калибра ("Мста-Б"/"Мста-С").

Добавим

В июне Силы обороны Украины нанесли более 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в Ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в Московской области и Краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах топливный кризис в рф.

Лилия Подоляк

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