СБУ и ГУР вошли в четвёрку лучших спецслужб Европы по версии L’Express
Киев • УНН
СБУ и ГУР заняли четвёртое место в рейтинге спецслужб Европы от L’Express, набрав 77 баллов. Эксперты отметили изобретательность украинских спецслужб и их сложные операции.
Служба безопасности Украины и Главное управление разведки заняли четвертое место в рейтинге лучших спецслужб Европы, составленном французским изданием L’Express. Об этом сообщает УНН.
Детали
Украина набрала 77 баллов и опередила в рейтинге спецслужбы Германии, Польши, Швеции, Норвегии, Эстонии, Дании, Румынии, Испании, Финляндии и других европейских стран. Первые три места заняли Великобритания (MI6), Франция (DGSE) и Нидерланды (AIVD).
Как отмечает издание, к оценке были привлечены 60 специалистов из разведывательных служб разных стран. Каждый из них голосовал за пять иностранных спецслужб, опираясь на собственный профессиональный опыт. Основными критериями оценки стали эффективность и надежность.
Почему украинские спецслужбы получили высокую оценку
По данным L’Express, эксперты из 25 стран отметили изобретательность украинских спецслужб, их способность проводить сложные специальные операции и готовность брать на себя высокие риски.
Один из европейских разведчиков сравнил СБУ и ГУР с израильской спецслужбой "Моссад". Среди примеров, которые, по его словам, демонстрируют высокий уровень работы украинских спецслужб, он назвал операцию "Паутина" и ликвидации российских генералов.
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