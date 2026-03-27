$43.880.0150.610.24
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Скандалы, уголовные производства и жалобы пациентов – частная медицина Одесской области оказалась под пристальным вниманием правоохранителей. Нардеп Виктория Вагнер призывает Минздрав провести проверку региона, ведь риски для пациентов растут.

Одесский регион оказался в центре медицинских скандалов, ставящих под сомнение эффективность контроля за частными клиниками со стороны государства. Народный депутат Виктория Вагнер считает, что Министерство здравоохранения должно внимательно проанализировать ситуацию и, при необходимости, инициировать дополнительные проверки. Речь идет о необходимости системной оценки ситуации в регионе, сообщает УНН.

Недостаточный контроль в сфере частной медицины все чаще создает риски для пациентов. Особенно это заметно на примере Одесской области, где сразу несколько крупных клиник оказались в центре уголовных производств. Речь идет о клиниках Into-Sana, Больница Святой Екатерины и Odrex. 

Ситуация с несколькими уголовными производствами в отношении частных клиник в одном городе, безусловно, является сигналом, требующим внимания. В то же время важно не делать преждевременных обобщений – каждый кейс должен быть расследован отдельно и получить правовую оценку

- прокомментировала ситуацию Виктория Вагнер.

Если в первых двух случаях правоохранители проверяют возможные коррупционные механизмы, связанные с фиктивными диагнозами для уклонения от мобилизации, то ситуация с Odrex сигнализирует о значительно более глубокой проблеме. Клиника фигурирует по меньшей мере в 10 уголовных производствах по разным статьям (от ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей до мошенничества). Параллельно сформировался и мощный общественный резонанс: украинцы основали общественную инициативу StopOdrex, которая объединила тех, кто столкнулся с негативным опытом лечения в клинике. Активисты движения сообщают о десятках обращений – люди жалуются на ложные диагнозы, психологическое давление, несоответствие медицинской документации реально проведенным процедурам и многое другое. Все истории активисты StopOdrex публикуют в Telegram-канале и на сайте общественной инициативы.  

Высокая концентрация уголовных производств и жалоб пациентов в пределах одного региона поднимает вопрос не только профессионализма отдельных медучреждений, но и эффективности системы контроля в целом.

Такие случаи могут свидетельствовать о наличии системных рисков. В частности, в части контроля качества медицинских услуг, прозрачности процессов и реагирования на нарушения. Нынешние механизмы государственного надзора формально существуют, но вопрос их эффективности, скорости реагирования и неотвратимости ответственности остается открытым. Проблема не только в отдельных случаях, а в том, что система контроля качества работает преимущественно реактивно. Не хватает прозрачных показателей качества, четкой системы рассмотрения жалоб и риск-ориентированного надзора

- прокомментировала Виктория Вагнер.

О похожей проблеме говорит и экс-министр здравоохранения Олег Мусий. По его словам, в Украине фактически отсутствуют четкие критерии контроля качества лечения, а без них нет и эффективного надзора.

Контроля качества практически не существует, потому что не существует критериев оценки, до сих пор они никем не введены. Никем: ни Минздравом, ни НСЗУ. Поэтому показатели контроля, к сожалению, – одна из болезненных тем и мест, которых пока в нашей системе должным образом, так это должно было быть, нет

- комментирует Мусий.

В такой ситуации, считает Виктория Вагнер, Минздрав должен действовать не точечно, а системно. 

Минздрав как регулятор должен внимательно проанализировать ситуацию в регионе и, при необходимости, инициировать дополнительные проверки. Важно, чтобы это была не точечная реакция, а системная оценка

- отмечает Вагнер.

На практике речь идет о более широком вопросе: способно ли Минздрав обеспечить надлежащий контроль за медициной и защитить пациента? Показательной в этом контексте является реакция регулятора на скандал вокруг клиники Odrex. 

Так, Минздрав во время внеплановой проверки в январе 2026 года, инициированной из-за уголовных производств, в которых фигурирует Odrex, не выявил нарушений в двух из трех юридических компаний, по лицензиям которых работает клиника. 

Дополнительные вопросы относительно этой ситуации возникают из-за личных отношений генерального директора "Медицинского дома "Odrex" Тиграна Арутюняна и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Известно, что Арутюнян входит в рабочую группу Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет министр. Положительные для скандальной клиники результаты проверок выглядят неоднозначно и поднимают вопросы о возможном конфликте интересов Виктора Ляшко.

Кроме этого, несмотря на скандалы вокруг клиники, Odrex продолжает работать с государством. Как писал УНН ранее, клиника остается одним из крупнейших партнеров НСЗУ и получает финансирование по программам медицинских гарантий. 

Это создает парадоксальную на первый взгляд ситуацию – несмотря на уголовные производства, массовые жалобы пациентов и общественный резонанс, регулятор не только не видит нарушений, но и продолжает направлять украинцев в это медучреждение в рамках Программ медицинских гарантий.

Лилия Подоляк

