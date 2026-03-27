Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини

Київ • УНН

 • 1880 перегляди

Скандали, кримінальні провадження та скарги пацієнтів – приватна медицина Одещини опинилася під пильною увагою правоохоронців. Нардеп Вікторія Вагнєр закликає МОЗ провести перевірку регіону, адже ризики для пацієнтів зростають.

Одеський регіон опинився в центрі медичних скандалів, що ставлять під сумнів ефективність контролю за приватними клініками з боку держави. Народний депутат Вікторія Вагнєр вважає, що Міністерство охорони здоров’я має уважно проаналізувати ситуацію та, за потреби, ініціювати додаткові перевірки. Йдеться про необхідність системної оцінки ситуації в регіоні, повідомляє УНН.

Недостатній контроль у сфері приватної медицини дедалі частіше створює ризики для пацієнтів. Особливо це помітно на прикладі Одещини, де одразу кілька великих клінік опинилися у центрі кримінальних проваджень. Йдеться про клініки Into-Sana, Лікарня Святої Катерини та Odrex. 

Ситуація з кількома кримінальними провадженнями щодо приватних клінік в одному місті, безумовно, є сигналом, який потребує уваги. Водночас важливо не робити передчасних узагальнень – кожен кейс має бути розслідуваний окремо і отримати правову оцінку

- прокоментувала ситуацію Вікторія Вагнер.

Якщо у перших двох випадках правоохоронці перевіряють можливі корупційні механізми, пов’язані з фіктивними діагнозами для ухилення від мобілізації, то ситуація з Odrex сигналізує про значно глибшу проблему. Клініка фігурує щонайменше у 10 кримінальних провадженнях за різними статтями (від неналежного виконання професійних обов’язків до шахрайства). Паралельно сформувався і потужний суспільний резонанс: українці започаткували громадську ініціативу StopOdrex, яка об’єднала тих, хто стикнувся з негативним досвідом лікування в клініці. Активісти руху повідомляють про десятки звернень – люди скаржаться на хибні діагнози, психологічний тиск, невідповідність медичної документації реально проведеним процедурам та багато іншого. Усі історії активісти StopOdrex публікують у Telegram-каналі та на сайті громадської ініціативи.  

Висока концентрація кримінальних проваджень і скарг пацієнтів у межах одного регіону піднімає питання не лише професійнойності окремих медзакладів, а й ефективності системи контролю загалом.

Такі випадки можуть свідчити про наявність системних ризиків. Зокрема, у частині контролю якості медичних послуг, прозорості процесів та реагування на порушення. Нинішні механізми державного нагляду формально існують, але питання їх ефективності, швидкості реагування та невідворотності відповідальності залишається відкритим. Проблема не лише в окремих випадках, а в тому, що система контролю якості працює переважно реактивно. Бракує прозорих показників якості, чіткої системи розгляду скарг і ризик-орієнтованого нагляду

- прокоментувала Вікторія Вагнер.

Про схожу проблему говорить і екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій. За його словами, в Україні фактично відсутні чіткі критерії контролю якості лікування, а без них немає і ефективного нагляду.

Контролю якості практично не існує, тому що не існує критеріїв оцінки, досі вони ніким не запроваджені. Ніким: ні МОЗ, ні НСЗУ. Тому показники контролю, на жаль, – одне із болісних тем і місць, яких поки що в нашій системі належним чином, так це мало б бути, немає

- коментує Мусій.

У такій ситуації, вважає Вікторія Вагнєр, МОЗ має діяти не точково, а системно. 

МОЗ як регулятор має уважно проаналізувати ситуацію в регіоні і, за потреби, ініціювати додаткові перевірки. Важливо, щоб це була не точкова реакція, а системна оцінка

- наголошує Вагнер.

На практиці йдеться про ширше питання: чи здатне МОЗ забезпечити належний контроль за медициною і захистити пацієнта? Показовою у цьому контексті є реакція регулятора на скандал довкола клініки Odrex. 

Так, МОЗ під час позапланової перевірки у січні 2026 року, ініційованої через кримінальні провадження, у яких фігурує Odrex, не виявило порушень у двох з трьох юридичних компаній, за ліцензіями яких працює клініка. 

Додаткові питання щодо цієї ситуації виникають через особисті стосунки генерального директора "Медичного дому "Odrex" Тіграна Арутюняна та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. Відомо, що Арутунян входить до робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолює міністр. Позитивні для скандальної клініки результати перевірок виглядають неоднозначно і піднімають питання про можливий конфлікт інтересів Віктора Ляшка.

Окрім цього, попри скандали довкола клініки, Odrex продовжує працювати з державою. Як писав УНН раніше, клініка залишається одним із найбільших партнерів НСЗУ та отримує фінансування за програмами медичних гарантій. 

Це створює парадоксальну на вигляд ситуацію – попри кримінальні провадження, масові скарги пацієнтів і суспільний резонанс, регулятор не лише не бачить порушень, а й продовжує направляти українців до цього медзакладу в межах Програм медичних гарантій.

Лілія Подоляк

