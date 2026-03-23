Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів

Корупційні схеми з ухиленням від мобілізації, фальсифікація медичних діагнозів та медична недбалість – сьогодні це реальність популярних приватних клінік Одеси. Медзаклади з колись бездоганною репутацією: Into-Sana, Odrex та "Лікарня Святої Катерини" стали фігурантами кримінальних проваджень. Що відбувається з одеською приватною медициною, читайте в матеріалі УНН.

Ще кілька років тому пацієнт йшов у приватну медицину з розумінням, що тут буде безпечно та якісно, швидко та дорого, але й без корупції. Проте реалії повномасштабної війни підсвітили інший бік медалі: приватні медзаклади стали "зручним" інструментом для реалізації корупційних схем.

Одним із таких епізодів стала справа про підозру у зловживанні впливом завідувачу відділення поліклініки "Лікарні Святої Катерини". За даними джерел УНН у правоохоронних органах, сімейний лікар діяв за попередньою змовою з невстановленими особами. Схема полягала у виготовленні медичних документів із "потрібним діагнозом", які мали стати підставою для встановлення II групи інвалідності та в подальшому, слугувати причиною для відстрочки від мобілізації. Вартість всього пакету "послуг", за інформацією слідства, становила $16 000.

Аналогічний кримінальний "шлейф" тягнеться і за клінікою Into-Sana. Тут ставки були ще вищими – близько $22 000 за "правильний" діагноз. Як повідомляв УНН раніше, корупційними послугами медика цієї клініки могли скористатися понад 100 осіб.

Якщо "Лікарня Святої Катерини" та Into-Sana фігурують у корупційних справах, то клініка Odrex стала епіцентром найбільш болючої теми – медичної недбалості.

Скандал довкола клініки розпочався з резонансу через смерть в Odrex бізнесмена Аднана Ківана. Наразі відомо, що Odrex фігурує ще у щонайменше 10 кримінальних провадженнях – це безпрецедентна кількість для одного приватного закладу. Статті різні: від неналежного виконання професійних обов'язків до шахрайства та умисного вбивства.

Родини померлих пацієнтів та люди, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці, започаткували громадський рух StopOdrex. Його учасники збирають та публікують на сайті і Telegram-каналі анонімні історії колишніх пацієнтів клініки. В яких ті розповідають про власний негативний досвід лікування Odrex. Журналісти назвали цей резонансний кейс довкола приватної одеської клініки "Справою Odrex".

Системний збій чи нова "норма"?

Сьогодні ми бачимо, як медична ліцензія в руках спритних ділків може перетворитися з інструменту порятунку на спосіб агресивного та цинічного заробітку, де пацієнт – це лише "клієнт" у схемі збагачення.

Те, що відбувається в медицині Одеси – це тривожний сигнал. Модель "купити якість та професійність за гроші" більше не працює. Високий чек у касі перестав бути гарантією того, що пацієнт отримає адекватне лікування, а не стане частиною статистики "медичної недбалості" чи фігурантом корупційного ланцюжка.

Ситуація вимагає не лише точкових затримань окремих лікарів "на гарячому". Вона вимагає перегляду всієї системи державного контролю за приватним медичним сектором. Поки Міністерство охорони здоров'я обмежуються формальними перевірками, пацієнти в Одесі, та загалом не лише там, змушені ставати розслідувачами та об’єднуватися у рухи на кшталт StopOdrex, щоб захистити своє право на медичну допомогу. Чи стануть ці справи початком очищення для одеської медицини, чи вони просто поповнять архіви – питання відкрите.