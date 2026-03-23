Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов

Киев • УНН

Сразу несколько крупных частных клиник Одессы оказались в центре уголовных производств. Речь идет о возможных коррупционных схемах, фальсификации медицинских документов и медицинской халатности.

Коррупционные схемы с уклонением от мобилизации, фальсификация медицинских диагнозов и медицинская халатность – сегодня это реальность популярных частных клиник Одессы. Медучреждения с некогда безупречной репутацией: Into-Sana, Odrex и "Больница Святой Екатерины" стали фигурантами уголовных производств. Что происходит с одесской частной медициной, читайте в материале УНН. 

Еще несколько лет назад пациент шел в частную медицину с пониманием, что здесь будет безопасно и качественно, быстро и дорого, но и без коррупции. Однако реалии полномасштабной войны подсветили другую сторону медали: частные медучреждения стали "удобным" инструментом для реализации коррупционных схем.

Одним из таких эпизодов стало дело о подозрении в злоупотреблении влиянием заведующему отделением поликлиники "Больницы Святой Екатерины". По данным источников УНН в правоохранительных органах, семейный врач действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами. Схема заключалась в изготовлении медицинских документов с "нужным диагнозом", которые должны были стать основанием для установления II группы инвалидности и в дальнейшем, служить причиной для отсрочки от мобилизации. Стоимость всего пакета "услуг", по информации следствия, составляла $16 000.

Аналогичный криминальный "шлейф" тянется и за клиникой Into-Sana. Здесь ставки были еще выше – около $22 000 за "правильный" диагноз. Как сообщал УНН ранее, коррупционными услугами медика этой клиники могли воспользоваться более 100 человек. 

Если "Больница Святой Екатерины" и Into-Sana фигурируют в коррупционных делах, то клиника Odrex стала эпицентром наиболее болезненной темы – медицинской халатности. 

Скандал вокруг клиники начался с резонанса из-за смерти в Odrex бизнесмена Аднана Кивана. Сейчас известно, что Odrex фигурирует еще в по меньшей мере 10 уголовных производствах – это беспрецедентное количество для одного частного учреждения. Статьи разные: от ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей до мошенничества и умышленного убийства. 

Семьи умерших пациентов и люди, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике, начали общественное движение StopOdrex. Его участники собирают и публикуют на сайте и Telegram-канале анонимные истории бывших пациентов клиники. В которых те рассказывают о собственном негативном опыте лечения Odrex. Журналисты назвали этот резонансный кейс вокруг частной одесской клиники "Делом Odrex". 

Системный сбой или новая "норма"?

Сегодня мы видим, как медицинская лицензия в руках ловких дельцов может превратиться из инструмента спасения в способ агрессивного и циничного заработка, где пациент – это лишь "клиент" в схеме обогащения. 

То, что происходит в медицине Одессы – это тревожный сигнал. Модель "купить качество и профессионализм за деньги" больше не работает. Высокий чек в кассе перестал быть гарантией того, что пациент получит адекватное лечение, а не станет частью статистики "медицинской халатности" или фигурантом коррупционной цепочки.

Ситуация требует не только точечных задержаний отдельных врачей "на горячем". Она требует пересмотра всей системы государственного контроля за частным медицинским сектором. Пока Министерство здравоохранения ограничивается формальными проверками, пациенты в Одессе, и вообще не только там, вынуждены становиться расследователями и объединяться в движения вроде StopOdrex, чтобы защитить свое право на медицинскую помощь. Станут ли эти дела началом очищения для одесской медицины, или они просто пополнят архивы – вопрос открытый.  

Лилия Подоляк

