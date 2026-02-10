$43.030.02
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними

Поліція розслідує причетність клініки "INTO SANA" та інших медзакладів Одеси до схеми ухилення від мобілізації. За 22 тисячі доларів продавали фіктивні медичні довідки, що дозволяли уникнути служби.

Поліція розслідує кримінальне провадження щодо причетності низки медичних закладів в Одесі, зокрема приватної клініки "INTO SANA" до виготовлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних з метою їх ухиляння від служби. Про це УНН стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Одеське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Як стало відомо УНН, йдеться про  корупційну схему ухилення від мобілізації. Низка керівників комунальних медичних закладів, а також керівництво та лікарі "INTO SANA" допомагали військовозобовʼязаним ухилятися від мобілізації.

За 22 тисячі доларів вони продавали фальшиві медичні довідки з історіями хвороб, які дозволяли уникати служби в армії.

За даними співрозмовника, учасників корупційної схеми впіймали на гарячому під час чергової передачі коштів.

Попередньо за час дії цієї корупційної схеми  підробні медичні документи могли придбати близько 100 військовозобовʼязаних громадян.

Додамо

Раніше УНН стало відомо, що правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень у яких фігурує інша одеська приватна клініка Odrex. Вони відкриті за фактами можливого неналежного надання медичної допомоги, що призвело до смерті та тяжкої шкоди здоровʼю пацієнтів, а також можливого шахрайства та заволодіння коштами пацієнтів у цьому медзакладі.

Очевидно, що кримінальна справа проти "INTO SANA" - це чергове підвердження недостатнього нагляду з боку регулятора – Міністерства охорони здоровʼя.

Лілія Подоляк

