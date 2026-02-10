Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными

Полиция расследует уголовное производство по факту причастности ряда медицинских учреждений в Одессе, в частности частной клиники "INTO SANA", к изготовлению фиктивных медицинских документов для военнообязанных с целью их уклонения от службы. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Одесское районное управление полиции открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Как стало известно УНН, речь идет о коррупционной схеме уклонения от мобилизации. Ряд руководителей коммунальных медицинских учреждений, а также руководство и врачи "INTO SANA" помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

За 22 тысячи долларов они продавали фальшивые медицинские справки с историями болезней, которые позволяли избегать службы в армии.

По данным собеседника, участников коррупционной схемы поймали с поличным во время очередной передачи средств.

Предварительно за время действия этой коррупционной схемы поддельные медицинские документы могли приобрести около 100 военнообязанных граждан.

Добавим

Ранее УНН стало известно, что правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует другая одесская частная клиника Odrex. Они открыты по фактам возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи, что привело к смерти и тяжкому вреду здоровью пациентов, а также возможного мошенничества и завладения средствами пациентов в этом медучреждении.

Очевидно, что уголовное дело против "INTO SANA" - это очередное подтверждение недостаточного надзора со стороны регулятора – Министерства здравоохранения.