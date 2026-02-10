$43.030.02
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными

Полиция расследует причастность клиники "INTO SANA" и других медучреждений Одессы к схеме уклонения от мобилизации. За 22 тысячи долларов продавали фиктивные медицинские справки, позволявшие избежать службы.

Полиция расследует уголовное производство по факту причастности ряда медицинских учреждений в Одессе, в частности частной клиники "INTO SANA", к изготовлению фиктивных медицинских документов для военнообязанных с целью их уклонения от службы. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Одесское районное управление полиции открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Как стало известно УНН, речь идет о коррупционной схеме уклонения от мобилизации. Ряд руководителей коммунальных медицинских учреждений, а также руководство и врачи "INTO SANA" помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

За 22 тысячи долларов они продавали фальшивые медицинские справки с историями болезней, которые позволяли избегать службы в армии.

По данным собеседника, участников коррупционной схемы поймали с поличным во время очередной передачи средств.

Предварительно за время действия этой коррупционной схемы поддельные медицинские документы могли приобрести около 100 военнообязанных граждан.

Ранее УНН стало известно, что правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует другая одесская частная клиника Odrex. Они открыты по фактам возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи, что привело к смерти и тяжкому вреду здоровью пациентов, а также возможного мошенничества и завладения средствами пациентов в этом медучреждении.

Очевидно, что уголовное дело против "INTO SANA" - это очередное подтверждение недостаточного надзора со стороны регулятора – Министерства здравоохранения.

Лилия Подоляк

