Ляшко объяснил, как происходит разбронирование медиков для усиления ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как происходит алгоритм разбронирования медицинских работников для усиления Медицинских сил Вооруженных сил Украины. По его словам, процедура предусматривает сначала запрос от военных, затем квотное распределение и впоследствии добровольное привлечение специалистов. Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Во время выступления Виктор Ляшко объяснил, что после решения Совета национальной безопасности и обороны для медицинских работников было введено стопроцентное бронирование. Впрочем, при необходимости в отдельных специалистах в рядах Медицинских сил, Минздрав может разбронировать часть медиков и привлечь к службе в ВСУ.

Что касается разбронирования медицинских работников - это правда. Есть отработанный алгоритм, принятый после решения Совета национальной безопасности и обороны, который предусмотрел стопроцентное бронирование медицинских работников, в частности, врачей, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. В дальнейшем Министерство обороны, Командующий Медицинских сил через министерство обороны обращается в министерство здравоохранения с конкретным запросом по врачебным специальностям, по профилям, которые необходимы для усиления Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Мы устанавливаем квотный принцип, передаем это в областные администрации. Областные администрации работают с конкретным учреждением, происходит определенное определение людей, которые готовы в первую очередь. Готовы добровольно пойти в ряды Вооруженных сил, в частности в Медицинские силы Вооруженных сил Украины. После этого происходит разбронирование и подписывается контракт, который после голосования в этом парламенте медицинский работник может подписать на один год. Отбыть один год, отслужить в Вооруженных силах Украины и вернуться к своему основному месту работы - объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним

В Минздраве, комментируя разбронирование медицинских работников для нужд Вооруженных Сил Украины, отметили, что человек заключает контракт на год и призывается исключительно на медицинскую должность. Женщины-медики могут добровольно дать согласие на вступление в ВСУ.