У МОЗ розкрили деталі контрактів для медиків у ЗСУ: що треба знати про розбронювання

У МОЗ, коментуючи розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України, зазначили, що людина укладає контракт на рік й призивається виключно на медичну посаду. Жінки-медики можуть добровільно надати згоду для долучення до ЗСУ. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ключова особливість, що тут ми говоримо про те, що в такому алгоритмі ми заключаємо контракт на один рік. Тобто, людина розуміє, що вона призивається, відслужить медиком один рік. Тут виключно на медичну посаду. Її не можуть перевести, тільки добровільна згода, якщо він захоче бути стрільцем - сказав Ляшко.

За його словами, приватні медичні заклади працюють по інакшій моделі.

Вони працюють так, як раніше працювали заклади державні комунальні. Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни й бронюватися 50% військовозобов’язаних чоловіків - зазначив Ляшко.

Окрім того, він нагадав, що жінки-медики можуть добровільно надати згоду.

"Якщо жінки-медики скажуть, що вони готові, то немає проблем. Їм примусово не можна сказати, що вони підуть до лав ЗСУ. Тому більше це стосується чоловіків", - заявив Ляшко.

МОЗ пояснив: деяких медичних працівників можуть позбавити бронювання від мобілізації

Міністр зазначив, якщо будуть заброньовані всі медики, то буде нестача медичних працівників в лавах ЗСУ, тому що вони там також потрібні.

Тому і прийнято таке рішення. Дозволяємо бронювати, після цього командування Медичних сил через Міноборони підіймає потребу на місяць в конкретних спеціальностях медичних працівників, як лікарів так й медичних сестер. Ми його пропорційно розкидаємо на різні області тилові, спускаємо на низ на департаменти охорони здоров’я й узгоджуємо з ними - з якої лікарні, яку кількість спеціалістів розбронювати, щоб медики були й в лавах ЗСУ й нестача кадрів на місці не призвела до того, що зупиняється лікарня. Питання в тому, що кожен медичний працівник він військовозобов’язаний - розповів Ляшко.

Окрім того, міністр зазначив, що нестача кадрів не критична, але вона є в державних лікарнях.

Доповнення

2 лютого повідомлялося, що в Україні право на 100% бронювання від мобілізації отримали всі медичні працівники державних та комунальних закладів.