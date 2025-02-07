МОЗ пояснив: деяких медичних працівників можуть позбавити бронювання від мобілізації

У МОЗ розповіли про скасування бронювання для окремих медичних працівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

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У Міністерстві охорони здоров’я України відбулася нарада, присвячена механізму розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України. Участь у зустрічі взяли очільник МОЗ Віктор Ляшко, заступник міністра оборони Сергій Мельник та командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.

З огляду на актуальні виклики, уряд раніше ухвалив рішення щодо стовідсоткового бронювання медиків державних та комунальних медичних установ, закладів громадського здоров’я, судово-медичних експертних установ і центрів крові. Це дозволяє забезпечити стабільне функціонування цивільної системи охорони здоров’я. Водночас, для покриття потреб військової медицини передбачено механізм вибіркового розбронювання окремих фахівців.

Процедура розбронювання передбачає подання запитів з боку Міністерства оборони та Командування Медичних сил щодо необхідних спеціалістів. Після цього Міністерство охорони здоров’я спільно з регіональними департаментами охорони здоров’я здійснює консультації та формує списки медпрацівників, які можуть бути мобілізовані. Процес організовано таким чином, щоб не допустити критичного зниження кадрового потенціалу цивільних медичних закладів.

Керівники медичних установ подаватимуть документи на розбронювання через Портал Дія згідно з чинним порядком бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації. Після ухвалення рішення мобілізовані медики призначатимуться на відповідні посади у військових формуваннях, укладаючи контракти строком на один рік. Таким чином, держава прагне забезпечити баланс між збереженням медичних кадрів у тилу та їх участю у наданні допомоги на передовій.

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