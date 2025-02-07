Минздрав объяснил: некоторых медицинских работников могут лишить бронирования от мобилизации
Киев • УНН
Минздрав внедряет процедуру выборочного разбронирования медицинских работников для военных нужд через Портал Дія. Решение предусматривает сохранение баланса между гражданской и военной медициной.
В Минздраве рассказали об отмене бронирования для отдельных медицинских работников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
В Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание, посвященное механизму разбронирования медицинских работников для нужд Вооруженных Сил Украины. Во встрече приняли участие глава Минздрава Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук.
Учитывая актуальные вызовы, правительство ранее приняло решение о стопроцентном бронировании медиков государственных и коммунальных медицинских учреждений, учреждений общественного здоровья, судебно-медицинских экспертных учреждений и центров крови. Это позволяет обеспечить стабильное функционирование гражданской системы здравоохранения. В то же время, для покрытия потребностей военной медицины предусмотрен механизм выборочного разбронирования отдельных специалистов.
Процедура разбронирования предусматривает подачу запросов со стороны Министерства обороны и Командования Медицинских сил относительно необходимых специалистов. После этого Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами здравоохранения осуществляет консультации и формирует списки медработников, которые могут быть мобилизованы. Процесс организован таким образом, чтобы не допустить критического снижения кадрового потенциала гражданских медицинских учреждений.
Руководители медицинских учреждений будут подавать документы на разбронирование через Портал Дія согласно действующему порядку бронирования военнообязанных по мобилизации. После принятия решения мобилизованные медики будут назначаться на соответствующие должности в военных формированиях, заключая контракты сроком на один год. Таким образом, государство стремится обеспечить баланс между сохранением медицинских кадров в тылу и их участием в оказании помощи на передовой.
Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации06.02.25, 17:28 • 122144 просмотра