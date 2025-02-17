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В Минздраве раскрыли детали контрактов для медиков в ВСУ: что надо знать о разбронировании

В Минздраве раскрыли детали контрактов для медиков в ВСУ: что надо знать о разбронировании

Киев  •  УНН

 • 8760 просмотра

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Медработники будут заключать контракт на год и призываться исключительно на медицинские должности в ВСУ. Женщины-медики могут присоединиться к военной службе только добровольно.

В Минздраве, комментируя разбронирование медицинских работников для нужд Вооруженных Сил Украины, отметили, что человек заключает контракт на год и призывается исключительно на медицинскую должность. Женщины-медики могут добровольно дать согласие для присоединения к ВСУ. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ключевая особенность, что здесь мы говорим о том, что в таком алгоритме мы заключаем контракт на один год. То есть, человек понимает, что он призывается, отслужит медиком один год. Здесь исключительно на медицинскую должность. Его не могут перевести, только добровольное согласие, если он захочет быть стрелком 

- сказал Ляшко.

По его словам, частные медицинские учреждения работают по иной модели.

Они работают так, как раньше работали учреждения государственные коммунальные. Они имеют право быть признанными критическими для экономики нашей страны и бронироваться 50% военнообязанных мужчин 

- отметил Ляшко.

Кроме того, он напомнил, что женщины-медики могут добровольно дать согласие.

«Если женщины-медики скажут, что они готовы, то нет проблем. Им принудительно нельзя сказать, что они пойдут в ряды ВСУ. Поэтому больше это касается мужчин», - заявил Ляшко.

Минздрав объяснил: некоторых медицинских работников могут лишить бронирования от мобилизации07.02.25, 07:24 • 32321 просмотр

Министр отметил, если будут забронированы все медики, то будет нехватка медицинских работников в рядах ВСУ, потому что они там также нужны.

Поэтому и принято такое решение. Позволяем бронировать, после этого командование Медицинских сил через Минобороны поднимает потребность на месяц в конкретных специальностях медицинских работников, как врачей так и медицинских сестер. Мы его пропорционально разбрасываем на разные области тыловые, спускаем на низ на департаменты здравоохранения и согласовываем с ними - из какой больницы, какое количество специалистов разбронировать, чтобы медики были и в рядах ВСУ и нехватка кадров на месте не привела к тому, что останавливается больница. Вопрос в том, что каждый медицинский работник он военнообязанный 

- рассказал Ляшко.

Кроме того, министр отметил, что нехватка кадров не критическая, но она есть в государственных больницах.

Дополнение 

2 февраля сообщалось, что в  Украине право на 100% бронирование от мобилизации получили все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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